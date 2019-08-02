Горбачев прокомментировал прекращение действия ДРСМД

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений. Об этом заявил «Интерфаксу» бывший президент СССР Михаил Горбачев , который был инициатором соглашения и подписал его вместе с президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году.

«Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию», — сказал политик. По его оценке, прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества. «Этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире», — подчеркнул Горбачев.

«Все еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности», — сказал он.

Экс-глава государства призвал сосредоточиться сегодня на сохранении последней опоры глобальной стратегической безопасности — Договора СНВ, судьба которого, если судить по заявлениям американской администрации, также остаётся неясной.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США 8 декабря 1987 года. Документ запрещает иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

В последние годы Россия и США регулярно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. В феврале 2019 года американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств по договору, а через полгода, то есть 2 августа, выйдут из соглашения, если Россия не вернется к его соблюдению.