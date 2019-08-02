Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горбачев прокомментировал прекращение действия ДРСМД 

Парламентская газета + ещё 19 47 минут назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений. Об этом заявил «Интерфаксу» бывший президент СССР Михаил Горбачев, который был инициатором соглашения и подписал его вместе с президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году.
«Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию», — сказал политик. По его оценке, прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества. «Этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире», — подчеркнул Горбачев.
«Все еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности», — сказал он.
Экс-глава государства призвал сосредоточиться сегодня на сохранении последней опоры глобальной стратегической безопасности — Договора СНВ, судьба которого, если судить по заявлениям американской администрации, также остаётся неясной.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США 8 декабря 1987 года. Документ запрещает иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.
В последние годы Россия и США регулярно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. В феврале 2019 года американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств по договору, а через полгода, то есть 2 августа, выйдут из соглашения, если Россия не вернется к его соблюдению.
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности до устранения Вашингтоном допущенных им нарушений или до прекращения действия соглашения.
Парламентская газета: последние новости
СМИ: американские спецслужбы отследили новый ракетный пуск из Северной Кореи КНДР провела испытание ракет малой дальности Постпред РФ: все участники иранской ядерной сделки привержены её выполнению
Комментарии28
Оружие , Михаил Горбачев , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Владимир Путин , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ заподозрили в испытаниях «Пионера» против США92
Победу СССР над Гитлером в Латвии сочли «несчастьем»77
13 причин для бегства Порошенко с Украины52
Массовая гибель пчел затронула 30 регионов России10
Неудавшийся ремонт: коммунальщики пострадали при работах
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение