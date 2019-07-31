Почти треть самолётов и вертолетов ВВС США не готовы к бою

Показатели боеготовности американских военно-воздушных сил стремительно падают последние пять лет. Недавно был побит антирекорд — менее 70% самолётов ВВС США способны при необходимости незамедлительно приступить к выполнению боевой задачи. Это худший показатель с 2012 года.

Тревогу бьёт интернет-издание Air Force Times — в распоряжении его сотрудников появились данные за предыдущий отчётный период. Из примерно 5400 бортов, к выполнению поставленных задач готовы всего 69,97%. Хуже всего дела обстоят с наиболее технически сложными самолетами: истребителями пятого поколения F-22A и F-35A, а также стратегическими сверхзвуковым бомбардировщиком B-1B — лишь половина из них боеготовна. Ненамного лучше ситуация с конвертопланом CV-22B и малозаметным бомбардировщиком B-2A — простаивает 40% парка этих летательных аппаратов. Вопреки общей тенденции, состояние ударных и разведывательных дронов можно назвать образцовым — в среднем, постоянно готовы к выполнению миссий 9 из 10 БПЛА MQ-1B и MQ-9A.

Сводная таблица боеготовности самых распространенных летательных аппаратов ВВС США. Первая колонка — модель, вторая — среднее количество единиц за год, третья — боеготовность в 2017 году, а четвертая — в 2018. Последняя колонка показывает изменение показателя боеготовности за финансовый год.

Одной из главных причин сложившейся ситуации — устаревание техники и ее масштабная модернизация. Большая часть летательных аппаратов, указанных, как не готовые к бою, находятся на плановом обслуживании, ремонте или доводке. На семейство истребителей F-35 возлагаются большие надежды и потрачены огромные деньги, но реализация программы по объективным причинам затягивается. К тому же, из-за своей сложности они еще не скоро станут рабочими лошадками авиации, так что более старые модели самолетов требуют усовершенствования и продления срока эксплуатации. В данный момент в распоряжении ВВС США всегда находятся готовыми к вылету более чем 950 истребителей четвертого и 166 пятого поколения, две сотни штурмовиков, а также 93 стратегических бомбардировщика. С учетом собственной авиации ВМС и Корпуса морской пехоты, Соединенные штаты обладают самым большим военно-воздушным флотом в мире. Также, США является единственной страной в мире, не только имеющей истребители пятого поколения в строю, но и обладающая опытом их боевого применения.