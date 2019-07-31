США мешают Израилю конкурировать с С-400

Израиль вошел в очень узкий клуб стран, обладающих технологией заатмосферного перехвата баллистических целей — то есть умеющих сбивать ракеты еще в космосе. Парадокс в том, что те самые партнеры, за счет которых израильский ВПК смог добиться этого впечатляющего достижения, мешают Тель-Авиву конкурировать с С-400 на мировом рынке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прошедшие выходные опубликовал в своём Twitter важное сообщение. В нем он рассказал об испытаниях израильского противоракетного комплекса «Хец-3» (Arrow-3, «Стрела-3») на американском полигоне на острове Кадьяк , приложив видео с запуском ракеты и моментом поражения условной цели. Заявлено, что противоракета смогла осуществить заатмосферный кинетический перехват — а это действительно впечатляющее достижение. Такие технологии доступны только считанному числу стран в мире.

Судя по всему, такой шаг Нетаньяху связан с внутриизраильской повесткой. Кроме должности премьер-министра он занимает пост министра обороны и формально успехи военного строительства Израиля — это и его успехи. Хотя для создания видимости таких успехов приходится идти на небольшие «хитрости»: ведь формально «Хец-3» был принят на вооружение израильской армии ещё в 2017 году, поэтому нынешние испытания могут проходить лишь по графе модернизация –значимые изменения в конструкцию ракетного комплекса уже не вносятся.

Что же должен обеспечивать «Хец-3» в общей системе противовоздушной обороны Израиля и почему через два года после официальной постановки на вооружение новая израильская система ПРО по-прежнему проходит испытания на полигоне на Аляске

Без защиты

Первые ассигнования на разработку новой системы ПВО под тогда ещё рабочим названием «Хец-3»были выделены в бюджете Израиля ещё в далёком 2008 году. Связано это было с тем, что к этому времени главный геополитический соперник Израиля на Ближнем Востоке, Иран , уже практически перешёл от копирования китайских и северокорейских разработок жидкостных баллистических ракет к созданию собственных твердотопливных ракет средней дальности, способных поразить территорию Израиля. 12 ноября 2008 года Иран впервые запустил новую твердотопливную ракету «Саджил», а тремя годами ранее официально представил твердотопливный вариант («Шахаб-3») своей старой ракеты «Шахаб», использовавшей до этого жидкое топливо.

Переход с жидкого на твёрдое топливо резко повысил мобильность и оперативную готовность иранских ракетных войск — и тут же поставил перед Израилем крайне непростую задачу гарантированного перехвата иранских боеголовок. Всё дело в том, что до середины 2000-х годов в распоряжении Израиля были только системы ПВО и ПРО только малого и среднего радиуса действия.

Система «Железный Купол» собственной израильской разработки была предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет (НУРС) с дальностью полёта от 4 до 70 километров, которые в основном запускались из сектора Газа боевиками палестинской организации ХАМАС. Для работы же против баллистических ракет выбор у ПВО Израиля был тоже невелик — для этого использовались американские комплексы ПВО «Пэтриот» (модификации PAC-2 с собственными израильскими усовершенствованиями) и собственная разработка — противоракетный комплекс «Хец-2».

При этом комплексы «Пэтриот» Израиль смог испытать даже в боевой обстановке — в январе-феврале 1991 года Ирак несколько раз обстреливал территорию Израиля с помощью оперативно-тактических ракет «Скад» советского производства. Тогда работа «Пэтриота» против весьма древних даже к тому времени ракет оказалась совершенно неудовлетворительной (по разным данным, американские комплексы ПВО смогли перехватить от 44 до 50% всех «Скадов»).

Связано это было сразу с несколькими особенностями «Пэтриотов», но главной причиной называлась малая дальность работы комплекса — всего лишь около 20 километров по радиусу и 11 километров по высоте. Такой крошечный «зонтик» даже древний «Скад» пролетал за считанные секунды, что делало уверенный перехват баллистической ракеты «Пэтриотом» практически невозможным. Кроме того, поставленных из США «Пэтриотов» явно не хватало на создание сбалансированной системы ПВО и ПРО для всего Израиля — ими оказались прикрыты лишь наиболее важные объекты.

Разработанный Израилем в 1990-х годах свой собственный комплекс ПВО и ПРО «Хец-2» лишь частично решил задачу уверенного перехвата баллистических ракет. Хотя максимальный радиус в котором может быть перехвачена баллистическая цель, для «Хец-2» был озвучен, как 90 км, а высота — 50 км, фактически реальные перехваты впоследствии осуществлялись в радиусе около 50 км. В случае же промаха первой противоракетой «Хец-2» был вынужден стрелять второй и вовсе вплотную — на удалении в 8 км от самого комплекса, что оставляло шанс на поражение баллистической ракеты только в том случае, если её цель была расположена в непосредственной близости. При этом «Хец-2» оказался очень недешёвым начинанием — стоимость всей программы уверенно перевалила через 2 млрд долларов США. Стоимость же одной противоракеты была сравнима со стоимостью баллистических ракет Ирана и составляла около 3 млн долларов.

Израилю категорически нужна была своя «длинная рука» в системах ПВО и ПРО.

Сага длиною в 11 лет

Начиная с 2008 по 2017 год на разработку системы «Хец-3» было потрачено уже около 540 млн долларов. После момента формального принятия системы на вооружение (которое, напомним, произошло ещё в 2017 году) траты только возросли — за последующие два года бюджет «Хец-3» потяжелел ещё на 460 млн долларов. Иначе говоря, система была принята на вооружение сырой. Таким образом, к началу 2019 года новая система уже «съела» около 1 млрд долларов из карманов израильских налогоплательщиков, вдобавок к 2 млрд долларов, потраченных в бюджете по «Хец-2», послужившим базовой ракетой для разработки новой израильской «длинной руки».

Показательно, что все эти немалые средства были потрачены лишь на два дивизиона ракет «Хец-2», каждый из которых по планам Израиля должен быть укомплектован четырьмя пусковыми установками с 50-100 противоракетами, и на один дивизион «Хец-3» — также с четырьмя пусковыми установками и пока неизвестным числом противоракет.

Два дивизиона «Хец-2» должны были прикрыть основные населённые районы Израиля на средиземноморском побережье — Тель-Авив и Хайфу. Дивизион «Хец-3», согласно Jane's Defence Weekly, был развёрнут между Иерусалимом и Ашдотом, прикрыв собой центральную часть страны. По некоторым данным, к текущему моменту Израиль, возможно, развернул и третий дивизион ракет «Хец-2» — для того, чтобы прикрыть критически незащищённые южные регионы страны, в частности — ядерный центр в пустыне Негев и южный порт Эйлат. Однако другие источники считают, что третий дивизион «Хец-2» расположился на на той же площадке, что и «Хец-3» и обеспечил дополнительное прикрытие центральной части страны.

Три или даже четыре дивизиона, обошедшихся Израилю уже в 3 млрд долларов к началу 2019 года, стали форменной катастрофой для военного бюджета. Неудивительно, что в такой ситуации Израиль предпринимал попытки продать свои противоракеты третьим странам, которые также нуждались в модернизации собственных систем ПВО и ПРО. Однако тут Израиль внезапно «наступил на грабли» собственных достижений — «Хец-2» и «Хец-3» оказались подпадающими под требования Режима по контролю за распространением ракетных технологий (Missile Technology Control Regime, MTCR или РКРТ по-русски).

Официально Израиль не является участником РКРТ, однако для разработки «Хец-2» и «Хец-3» израильская сторона привлекала США. Участие США в разработке всех «Стрел» началось ещё с опытной ракеты «Хец-1», когда в 1986 году США согласились участвовать в совместной разработке израильского комплекса ПРО в рамках программы СОИ.

Успехи же «Хец-3» в заатмосферном кинетическом перехвате связаны с тем, что США в лице компаний Boeing и Raytheon передали Израилю технологию заатмосферного кинетического перехватчика. Кроме того, Израилю был предоставлен для комплекса «Хец-3» более совершенный американский радар AN/TPY-2, который должен «подсвечивать» цели на космическом участке полёта, чего штатный радар «Green Pine» комплекса «Хец-2» делать не умеет.

Одновременно с этим США использовали тот факт, что даже ракета «Хец-2» формально нарушала требования РКРТ, в баллистическом варианте имея дальность более 300 км. То же касается, понятное дело, и ракеты «Хец-3», которая имеет даже большую расчётную дальность.

Два этих момента позволили США расстроить экспортные продажи израильских систем ПВО и ПРО: Соединённые Штаты последовательно «зарубили» экспортные разрешения Израилю для продажи комплексов «Хец» в Турцию, Иорданию и Индию. По злой иронии судьбы, такое решение никак не помогло продажам американских комплексов «Пэтриот» и THAAD, которые являются прямыми конкурентами «Хец-2» и «Хец-3». В итоге Турция уже получила первые российские комплексы ПВО и ПРО С-400, Индия подписала аналогичное соглашение, а Иордания ведет с Россией переговоры о закупках С-400 в ближайшем будущем.

На этом фоне сотрудничество израильских военных с подрядчиками из США выглядит уже совершенным мазохизмом. Ведь основная проблема с «Хецами» — не техническая. Система у Израиля действительно получилась неплохая — и по некоторым параметрам она превзошла американский THAAD и вплотную приблизилась к российской С-400. Вот только — что делать Израилю с ужасной экономикой «Стрелы» в ситуации, когда его самый ближайший союзник раз за разом втыкает нож в израильскую спину?