США срочно анонсировали аналог «Авангарда»

Американская военно-промышленная компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового глайдера, создаваемого в рамках программы TBG (Tactical Boost Glide).

Как сообщается на сайте разработчика, речь идет о летательном аппарате, разгоняемом до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем. «Мы понимаем срочную необходимость [в разработке оружия] и работаем быстро, чтобы предоставить эту передовую технологию нашим вооруженным силам», — сказал вице президент подразделения Raytheon Advanced Missile Systems.

В феврале сообщалось, что гиперзвуковой маневрирующий блок ракетного комплекса «Авангард» является «реализацией на новом технологическом уровне» советского проекта космического истребителя «Спираль».