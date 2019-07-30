Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началось серийное производство истребителей Су-57 

Мир24 + ещё 17 37 минут назад
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
В серийное производство запущен истребитель Су-57, сообщили в ОКБ имени Сухого.
«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей», — говорится в брошюре, посвященной 80-летию предприятия.
Там добавляется, что с Минобороны в этом году подписано соглашение на поставку 70 таких самолетов.
Добавим, что в июне глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что Минобороны заключило контракт на поставку 76 авиационных комплексов. До этого Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил, что нужно перевооружить три авиационных полка ВКС на данные самолеты.
Напомним, Су-57 впервые поднялся в воздух девять лет назад. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования, а также малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами, заверили разработчики.
Мир24: последние новости
Северная Корея вновь испытала ракету На рынке труда не хватает технарей Бунт в бразильской тюрьме: более 50 заключенных погибли
Комментарии8
Оружие , Армия , Войска , Денис Мантуров , Владимир Путин , Министерство обороны , Минпромторг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более миллиона гектаров: Красноярский край в огне
Раскрыты возможные сроки уничтожения Украины36
Паводки в Сибири. Чего ждать от второй волны?7
Порошенко отказался прятаться назло Путину75
Главу уголовного розыска задержали в Приморье8
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение