Началось серийное производство истребителей Су-57

В серийное производство запущен истребитель Су-57, сообщили в ОКБ имени Сухого.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей», — говорится в брошюре, посвященной 80-летию предприятия.

Там добавляется, что с Минобороны в этом году подписано соглашение на поставку 70 таких самолетов.

Добавим, что в июне глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что Минобороны заключило контракт на поставку 76 авиационных комплексов. До этого Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил, что нужно перевооружить три авиационных полка ВКС на данные самолеты.

Напомним, Су-57 впервые поднялся в воздух девять лет назад. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования, а также малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами, заверили разработчики.