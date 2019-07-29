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Россия разместила в Арктике часть комплекса «Панцирь-С» 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На опытно-боевое дежурство на Северном флоте заступил первый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщает «Интерфакс» со со ссылкой на начальника пресс-службы флота Вадима Сергу.
По его словам, «Панцирь-С» — наиболее действенная система для сложного рельефа местности Кольского полуострова, где дислоцированы основные силы Северного флота. Система сможет обеспечить противовоздушную оборону военных объектов и гарантированное поражение, в том числе малоразмерных воздушных целей.
Комплексы «Панцирь-С» поступили на флот в конце 2018 года. В течение нескольких месяцев военные прошли обучение на новые системы и успешно выполнили боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области, сказал Серга. Он отметил, что большинство операторов ЗРПК «Панцирь-С» получили практический опыт применения комплекса во время командировок в Сирию.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за последние шесть лет Вооруженные силы России получили более тысячи самолетов и вертолетов, около 4 тысяч танков и других бронированных машин, а также 3 стратегических подводных крейсера, 7 подлодок и 161 надводный корабль.
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Оружие , Армия , Сергей Шойгу
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