Россия разместила в Арктике часть комплекса «Панцирь-С»

На опытно-боевое дежурство на Северном флоте заступил первый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщает «Интерфакс» со со ссылкой на начальника пресс-службы флота Вадима Сергу.

По его словам, «Панцирь-С» — наиболее действенная система для сложного рельефа местности Кольского полуострова, где дислоцированы основные силы Северного флота. Система сможет обеспечить противовоздушную оборону военных объектов и гарантированное поражение, в том числе малоразмерных воздушных целей.

Комплексы «Панцирь-С» поступили на флот в конце 2018 года. В течение нескольких месяцев военные прошли обучение на новые системы и успешно выполнили боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области, сказал Серга. Он отметил, что большинство операторов ЗРПК «Панцирь-С» получили практический опыт применения комплекса во время командировок в Сирию.