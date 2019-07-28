Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, сбитые в Ливии, принадлежали частной компании и перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов для одной из сторон конфликта, сообщает издание «Зеркало недели»

В стране с 2011 года идет гражданская война, в Ливии установилось двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи руководит страной правительство национального согласия. По неподтвержденным пока данным, самолеты пилотировались украинскими экипажами.

Как сообщает издание, самолеты были сбиты в ходе боев сил Ливийской национальной армии и Правительства национального единства за аэропорт Аль-Джуфра, который находится под контролем ПНЕ.