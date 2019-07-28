Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76 

Рамблер 14 минут назад
Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, сбитые в Ливии, принадлежали частной компании и перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов для одной из сторон конфликта, сообщает издание «Зеркало недели».
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 
В стране с 2011 года идет гражданская война, в Ливии установилось двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи руководит страной правительство национального согласия. По неподтвержденным пока данным, самолеты пилотировались украинскими экипажами.
Как сообщает издание, самолеты были сбиты в ходе боев сил Ливийской национальной армии и Правительства национального единства за аэропорт Аль-Джуфра, который находится под контролем ПНЕ.
Оружие , Армия , Видео , Войска , Ливия , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Октябрь наступит в июле5
В Тбилиси нашли способ уличшить отношения с Москвой24
Зеленского высмеяли за несуществующее государство66
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши7
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы35
Видео
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
04:24
Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана
Пожары Происшествия
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение