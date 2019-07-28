Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе 

РИА Новости + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны еврейского государства.
"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается обеими странами для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.
"Летные испытания… успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей… Испытания проводились на Аляске с тем, чтобы проверить возможности, которые невозможно протестировать в Израиле", — сказано в пресс-релизе.
Глава правительства и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что успех испытаний "превзошел то, что можно вообразить".
"Хец-3" успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которых мы прежде не видели. Исполнение было идеальным — каждый раз в "яблочко", — сказал он.
"Сегодня у Израиля есть возможности противостоять баллистическим ракетам, которые могут быть выпущены по нам из Ирана или откуда бы то ни было еще. Это колоссальное достижение с точки зрения безопасности нашего государства", — добавил Нетаньяху.
По его словам, испытания проводились последние несколько недель и состояли из трех "прорывных секретных" стадий. В стрельбах был задействован американский радар AN-TPY 2, доказавший взаимозаменяемость систем вооружения союзников, добавили военные.
На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах".
Последние новости
В Китае рассказали, как российские Ту-160 "дали пощечину" НАТО В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко Корабли ВМС Украины в Севастополе не допустили к празднику ВМФ России
Комментарии1
Оружие , Армия , Войска , Биньямин Нетаньяху , Министерство обороны , Хезболла , Аляска , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведчук назвал сроки наступления мира на Донбассе2
Путин объявил ВМФ России всесильным177
Умер журналист Владимир Кара-Мурза31
Стало известно об опасной системе Boeing 737 МАХ3
Украинские электрички испугали пользователей Сети61
Видео
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
00:32
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
05:47
Путин объявил ВМФ России всесильным
Политика Армия
Путин на «Рапторе» попал на видео
Политика Армия
01:01
Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому
Политика В мире
00:51
Как Юлия Меньшова ссорилась со звездами
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Митинг в Москве: Запад отреагировал на массовые задержания
В мире Происшествия
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:02
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение