Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России 28 июля. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.
День ВМФ России для украинских кораблей пройдёт по-будничному. Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения, — приводит РИА Новости слова парламентария.
Белик добавил, что большая часть украинских кораблей находится «в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника».
Сообщается, что в настоящее время в бухтах Севастополя на стоянках находятся более 30 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины.
Как ранее писал News.ru, Украина намерена усилить флот старыми катерами Польши. Киев хочет купить списанные в 2013 году большие ракетные корабли ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Они выставлены на продажу по цене $210 тысяч каждый.
News.ru: последние новости
Иран произвёл запуск баллистической ракеты Китай заявил, что не намерен участвовать в гонке вооружений КНДР запустила неустановленный снаряд
Комментарии
Оружие , Армия , Дмитрий Белик , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине опасаются военного ответа России82
Иран провел запуск баллистической ракеты31
Киеву предложили «хорватский сценарий» для Донбасса1
Раскрыты подробности задержания на Украине судна РФ16
Похитительница 41 млн рублей могла бежать из РФ5
Видео
00:15
Типичный диалог с Росгвардейцем без представления
Общество
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение