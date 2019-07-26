Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным»

День ВМФ России для украинских кораблей пройдёт по-будничному. Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения, — приводит РИА Новости слова парламентария.

Белик добавил, что большая часть украинских кораблей находится «в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника».

Сообщается, что в настоящее время в бухтах Севастополя на стоянках находятся более 30 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины.

Как ранее писал News.ru, Украина намерена усилить флот старыми катерами Польши. Киев хочет купить списанные в 2013 году большие ракетные корабли ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Они выставлены на продажу по цене $210 тысяч каждый.