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КНДР: запуск тактических ракет был предупреждением для Южной Кореи 

Вести.Ru + ещё 55 34 минуты назад
Фото: www.vesti.ru
Об этом сказал лидер Северной Кореи. США в этих пусках не увидели ничего страшного.
Председатель Госсовета Ким Чен Ын заявил, что таким образом Пхеньян отреагировал на действия Сеула, который развертывает новые виды вооружения и проводит военные учения на Корейском полуострове.
Лидер Северной Кореи отметил, что Пхеньян продолжит разработку сверхмощных вооружений, чтобы предотвратить угрозы со стороны юга.
В Южной Корее предположили, что в ночь на четверг КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности, нарушив тем самым резолюцию Совбеза ООН. Сейчас в Вашингтоне, который пристально следит за ситуацией, пришли к выводу, что ракеты Пхеньяна не были направлены против Южной Кореи или США и не оказали влияния ни на чьи оборонительные позиции, передает телеканал "Россия 24".
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Оружие , Армия , Чен Ким , Совбез ООН , КНДР , Сеул
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