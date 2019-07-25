Sina (Китай): срок службы американских истребителей пятого поколения слишком короткий?

Sina (Китай) . Страны выстраиваются в очередь, чтобы купить американское вооружение. Исключением не стал самолет пятого поколения F-35. США выпустили этот боевой самолет с расчетом помочь государствам, которые не имеют экономических возможностей для разработки собственных самолетов. Вот только на деле F-35 получился совсем не дешевым и не очень качественным, что не может не радовать Россию , пишет

США уже не первый год занимаются разработкой вооружения, которое признается высококлассным во всем мире. Страны выстраиваются за ним в очередь, но не всем удается его купить, потому что некоторые виды вооружения Америка продает только свои давним партнерам. Однако недавно выпущенный боевой самолет не привел в восторг ее союзников.

Основной принцип, использованный при производстве самолета F-35 — экономность. В надежде, что ограниченность экономического роста можно использовать для получения самолетов пятого поколения, многие страны стали концентрировать свои усилия на этом и отказались от разработок собственных моделей боевых самолетов. Но когда самолет был сконструирован, оказалось, что он сильно отличается от первоначального проекта. Он получился совершенно не дешевым и не очень качественным.

Купив самолеты, Австралия заметила, что существуют проблемы, связанные со стелс-покрытием. Италия осталась недовольна системой передачи данных, но самой главной проблемой оказался срок службы этих самолетов. Предполагалось, что F-35 сможет выдержать минимум 8 тысяч часов полетов, а на деле эта цифра не превышала 2 тысяч часов, что разительно отличалось от изначальной оценки.

Такое сильное сокращение срока эксплуатации означает резкое увеличение себестоимости. Если самолет ежегодно может летать по 200 с лишним часов, то срок его службы не превысит восьми лет. Однако самолеты явно будут использоваться чаще, отчего срок их эксплуатации сократится до четырех или пяти лет. Получается, что ежегодные расходы на один самолет F-35, стоящий 120 миллионов долларов, составят до 30 миллионов долларов.

Подобное не понравится ни одной стране, особенно тем, которые уже подписали контракт и теперь обязаны купить эти самолеты. США и сами не думали, что данная модель получится такой некачественной. И все же на них это практически никак не сказалось, ведь у страны есть другие боевые самолеты и возможность произвести еще одну партию истребителей третьего поколения.

У небольших государств выбора не остается, у них нет средств и технологий, чтобы самостоятельно решить проблему, снижающую их боеспособность. Сообщается, что более десяти стран понадеялись на США и заказали у них свыше 1300 таких самолетов, как потом выяснилось, во вред себе.

А вот России такая ситуация на руку, так как проблемы, возникшие с американскими самолетами данной модели в одночасье не решить, на это уйдет не один год. Получается, что США и их союзники сдадут свои позиции в воздухе, а Россия, заручившись моментом, начнет действовать.

На самом деле только что разработанный образец вооружения вряд ли будет сразу хорошо работать, поэтому проблемы в данном случае — нормальное явление. Но то, что все обещанное Соединенными Штатами не сбылось, зарывает их союзников в яму.