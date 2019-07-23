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ЕКА опубликовало данные о местонахождении секретных американских спутников 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: EPA
Европейское космическое агентство (ЕКА) с использованием российских данных опубликовало информацию о местонахождении секретных американских спутников на геостационарной орбите.
В документе европейского центра космических операций ЕКА, имеющемся в распоряжении РИА Новости, приводятся данные о местоположении искусственных объектов, находящихся на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35786 километров), в частности, наклонение орбиты к плоскости экватора и точка стояния.
Всего в каталог включены 1638 объектов, из которых 529 спутников, находящихся под управлением, остальные — вышедшие из строя космические аппараты и отработавшие ступени ракет-носителей.
В документе используются, в частности, данные наблюдений с телескопов, предоставленные Межгосударственной корпорацией "Вымпел", Институтом прикладной математики имени Келдыша РАН и Астрономическим научным центром. Они позволяют узнать, в каких именно точках геостационарной орбиты работают секретные американские спутники, параметры орбиты которых не публикуются ВВС США.
Так, в каталоге опубликовано местоположение секретных американских спутников GSSAP, Orion, Mercury и CLIO. По данным немецкого специализированного сайта space.skyrocket.de, спутники GSSAP предназначены для разведки космической обстановки, а Orion, Mercury и CLIO — для ведения различных видов радиотехнической разведки.
В апреле в отчете о мировых системах противокосмической обороны, выпущенном американским фондом "За безопасный мир" (Secure World Foundation), сообщалось, что американские военные спутники-шпионы GSSAP на геостационарной орбите многократно близко и скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
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Оружие , США , Технологии , Европейское космическое агентство , РИА Новости
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