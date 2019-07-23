Российский «Тополь» не имеет аналогов в мире

Сегодня, 23 июля исполнилось 34 года с того дня, как на боевое дежурство были поставлены грунтовые мобильные межконтинентальные ракеты «Тополь». Это случилось в 1985 году.

РТ-2ПМ «Тополь» — подвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ. Комплекс не имеет аналогов в мировом ракетостроении, предназначен для поражения всех видов стратегических целей, в любых условиях боевого применения. Ракета РТ-2ПМ относится к четвертому поколению ракет стратегического назначения.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке ракетного комплекса вышло 19 июля 1976 года. Разрабатывался комплекс с учетом требований советско-американского Договора ОСВ-2 в части стартового и забрасываемого веса ракеты, ее длины и максимального диаметра, числа ступеней, типа топлива, состава и характеристик боевого оснащения.

Головным разработчиком комплекса и ракеты был определен Московский институт теплотехники . Ракетное топливо разработано в Люберецком научно-производственном центре двойных технологий «Союз», инерциальная система управления — в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина, система прицеливания — на Киевском заводе «Арсенал» . Ядерный боезаряд создан во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики. Автономная пусковая установка разрабатывалась в Волгоградском ЦКБ «Титан». А Серийное производство ракет было развернуто на Воткинском заводе , пусковых установок — в Волгоградском ПО «Баррикады».

Ракета эксплуатируется в транспортно-пусковом контейнере (ТПК), который служит не только для защиты ракеты от внешних воздействий, но и обеспечивает ей требуемый температурно-влажностный режим. Пуск ракеты может быть проведен с полевых позиций, с любой точки маршрута боевого патрулирования, заранее подготовленного в геодезическом отношении.

Технические характеристики МБР РТ-2ПМ «Тополь»: максимальная дальность стрельбы — 11000 километров, длина ракеты — 21,5 метра, максимальный диаметр корпуса ракеты — 1,8 метра, стартовая масса ракеты — 45,1 тонны, масса полезной нагрузки — 1 тонна, тип головной части — моноблочная, а мощность боевого заряда — 0,55 Мт.