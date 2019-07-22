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Индия запланировала закупку ракетных двигателей у России для полетов в космос 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 54 минуты назад
Индия планирует закупать в России ракетные двигатели для своей космической программы, заявил сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«Мы активно сотрудничаем в области навигации, кроме того, открывается еще один очень интересный аспект в области двигателестроения. Индийская сторона выразила желание импортировать из России ракетные двигатели, которые будут использоваться в индийской ракетной программе», — сказал Борисов после встречи с сопредседателем комиссии с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром, передает ТАСС.
Он отметил, что российская сторона поздравила индийских коллег с успешным запуском очередного спутника в рамках лунной программы.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал о планах Индии по полету станции «Чандраян-2» к Луне.
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Оружие , Армия , Юрий Борисов , Иван Моисеев , Институт космической политики , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Индия
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