Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция пообещала ответить на санкции США из-за С-400 

Российская Газета + ещё 11 1 час назад
Турция не ставит без ответа санкции, которые США могут ввести из-за покупки российских ЗРС С-400. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, уточнив, что Анкара может предпринять действия в отношении авиабазы "Инджирлик", где базируются американские ВВС.
"Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях", — цитирует РИА Новости выступление Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.
Он также отметил, что Анкара серьезно относится к собственному производству вооружений и хочет производить свои истребители. Американские истребители F-35 — это новые технологии, поэтому Турция стала партнером США в этой программе и внесла 1,4 миллиарда долларов. "Но все пойдет по плохому сценарию, и нам их не дадут, значит самое естественное право Турции — закрыть свой дефицит так, как мы это сделали, купив С-400. Мы будет действовать исключительно в наших интересах и искать другие альтернативы", — отметил турецкий министр
Авиабаза "Инджирлик", о которой идет речь — это военная база в Турции, которая используется американскими и турецкими ВВС. Это самая восточная база Командования ВВС США и НАТО в Европе. Командующим базы является турецкий военачальник.
Напомним, после начала поставок в Турцию систем ПВО С-400, США заявили о решении исключить Анкару из программы производства новейших истребителей F-35. По мнению Вашингтона, С-400 и F-35 несовместимы. Участие Турции в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
По словам Чавушоглу, комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале следующего года. Политик отметил, что российские ЗРС являются более продвинутыми системами по сравнению с ПРО Patriot, которые США предлагали Турции вместо российских комплексов. "ЗРК С-400 являются системами, которые призваны обеспечить мир в регионе", — подчеркнул глаза турецкого МИД.
Российская Газета: последние новости
Вице-премьер Борисов провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром Немецкую БМП Puma назвали "бездонной бочкой" из-за цены Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера "Украина"
Комментарии
Оружие , Видео , В мире , Мевлют Чавушоглу , МИД , НАТО , РИА Новости , Анкара , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жителям Крыма назвали способы попасть в ЕС214
Больше запретов: Антитабачный закон дополнили
Новая страна пообещала Украине поддержку6
Что известно о пожаре в лагере под Хабаровском1
Евросоюз обратился к новой Раде41
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:39
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского
В мире
01:12
Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии
Политика
02:56
Назло Собчак: Виторган и Нинидзе вместе сбежали в отпуск
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
00:45
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Новости Москвы
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение