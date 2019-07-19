Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной установкой завершит полное разрушение страны-агрессора, которая совершит ядерную атаку на Россию, объяснил военный эксперт. По его словам, «Буревестники» полетят после того, как свою задачу выполнят межконтинентальные баллистические ракеты. При этом речь идет исключительно об ответной атаке, поскольку российская военная доктрина не предполагает превентивного ядерного удара.
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой — это «оружие возмездия». Россия применит его после того, как по территории страны-агрессора, который запустил в сторону РФ ядерное оружие, отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР), написал в «Российской газете» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.