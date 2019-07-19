The National Interest (США): могут ли Россия и Америка избежать новой гонки ядерных вооружений?

Делегации Соединенных Штатов России планируют встретиться в Женеве в середине июля 2019 года для начала обсуждения возможного продолжения действия нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, одного из наиболее важных соглашений в области контроля над вооружениями, который предусматривает ограничение размера и мощности американского и российского ядерных арсеналов.

Этот договор, подписанный в 2010 году, устанавливает ограничения для Соединенных Штатов и России, в соответствии с которым они могут иметь в развернутом состоянии не более 1550 стратегических ядерных головных частей на максимальном количестве в 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках.

Однако срок действия этого договора истекает в 2021 году. А эксперты опасаются того, что администрация американского президента Трампа и, в частности, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планируют саботировать продление этого договора для того, чтобы открыть путь для неограниченного ядерного перевооружения.

«Перед саммитом группы G-20, проходившим в прошлом месяце в Японии , российский президент Владимир Путин заявил, что он планирует склонить президента Дональда Трампа к продлению нового Договора СНВ, — сообщило агентство Associated Press. — По словам Путина, его страна готова согласиться на его продление, однако Россия не увидела пока никаких инициатив со стороны американцев, хотя срок действия этого договора истекает в 2021 году».

«Команда Трампа, занимающаяся вопросами национальной безопасности, больше года колебалась по вопросу о начале переговоров с России о продлении (нового ДСНВ) до истечения срока его действия в феврале 2021 года, — отметил Дэрил Кимболл (Daryl Kimball), эксперт имеющей офис в Соединенных Штатах Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). — В настоящий момент очевидно, что Болтон пытается подтолкнуть Трампа к отказу от нового ДСНВ».

«Никакого решения пока нет, но я думаю, что это маловероятно», — сказал Болтон в июне 2019 года, имея в виду новый ДСНВ.

«Без нового ДСНВ не будет никаких юридических обязательств, никаких поддающихся проверке ограничений в отношении американского и российского ядерных арсеналов, и такая ситуация возникнет впервые за почти полвека», — подчеркнул Кимболл.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков возглавит делегацию своей страны. Эти переговоры будут проходить спустя всего несколько месяцев после того, как Трамп прекратил участие Соединенных Штатов в заключенном в 1987 договоре, ограничивающем количество американских и российских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности с ядерными боевыми частями. (В России его называют ДРСМД — договор о ракетах средней и малой дальности — прим. ред.)

Основной аргумент, которым администрация Трампа пытается прикрыть свой возможный саботаж нового ДСНВ, состоит в том, что Соединенные Штаты хотят добиться заключения нового, трехстороннего пакта в области ядерного оружия. Однако, даже если принять этот план от администрации Трампа, следует помнить: переговоры по поводу трехстороннего договора могут продлиться годы, и, кроме того, такой вариант не должен исключать продление действия нового ДСНВ.

«Было бы неправильным отказаться от нового ДСНВ в надежде на заключение более всеобъемлющего, амбиционного договора о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, который еще надо будет ратифицировать и затем ввести в действие», — отметил Кимболл в интервью агентству Associated Press.

«Пагубное влияние Болтона на цели Соединенных Штатов в области контроля над вооружениями и международной безопасности требует определенных действий со стороны Конгресса, который должен ясно дать понять, что выхолащивание разумного подхода к контролю над вооружениями является неприемлемым», — отметил Кимболл в своей статье.

Законопроект, предложенный двухпартийной коалицией во главе с демократом от штата Нью-Йорк Элиотом Энгелем (Eliot Engel), главой комитета Палаты представителей по международным делам, и республиканцем от штата Техас Майком Макколлом (Mike McCaul), влиятельным членом этого же комитета, призывает к продлению нового ДСНВ до того момента, пока Россия выполняет его положения, или до момента вступления в силу нового договора, «вводящего такие же или еще большие ограничения».

Потребуется также оценка разведывательного сообщества того, как завершение действия нового ДСНВ повлияет на размеры и возможности российских ядерных сил, а также относительно дополнительных разведывательных возможностей, которые потребуются для компенсации потерь, связанных с предусмотренным этим договором положений о широкой транспарентности и проведении проверок на местах.

Тем временем сенатор-демократ из штата Массачусетс Эдвард Марки (Edward Markey) и сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) разработали законопроект, который запрещает любое финансирование ядерных вооружений, если оно нарушает ограничения, предусмотренные новым ДСНВ и если Россия продолжает сохранять свои вооружения в пределах установленного договором потолка. Подобный подход предотвратит выход за рамки нового ДСНВ обеих сторон, а также поможет сохранить стратегическую стабильность.

Ставки в этой истории колоссальны. «Если Трамп продолжит руководствоваться советами Болтона и позволит новому ДСНВ перестать действовать, то тогда он, судя по всему, станет первым после Джона Кеннеди президентом, который не сможет заключить хотя бы одно соглашение об ограничении ядерной опасности и, кроме того, он откроет двери для новой и более опасной гонки ядерных вооружений», — подчеркнул Кимболл.

Дэвид Экс — редактор по вопросам обороны журнала National Interest. Он является автором графических романов (комиксов) «Наркотик войны» (War Fix), «Война скучна» (War is Boring) и «С мачете наперевес» (Machete Squad).