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В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: ТАСС/Zuma/Sra Cory Payne
Корабль США сбил беспилотник в международных водах в Ормузском проливе в целях самообороны, заявили в Пентагоне.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Он отметил, что беспилотник был в около 900 метрах от американского корабля. По его словам, беспилотник представлял угрозу кораблю США. Трамп также призвал другие страны защищать свои корабли.
"Примерно в 10 часов утра по местному времени десантный корабль USS Boxer находился в международных водах, осуществляя плановый переход через Ормузский пролив. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) с неподвижным крылом приблизился к Boxer и оказался на угрожающем (для корабля — ред.) расстоянии. Корабль принял меры по защите против БЛА для обеспечения безопасности корабля и его экипажа", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
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Оружие , Армия , Конфликты , США , Дональд Трамп , Пентагон
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