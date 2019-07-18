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Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины» 

РИА Новости + ещё 3 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.
Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил об остановке работы завода из-за отсутствия средств на выплату зарплаты работникам. По данным госконцерна, работа завода оказалась заблокированной из-за того, что правительство с февраля 2015 года отказывается возмещать ему средства на содержание недостроенного ракетного крейсера "Украина" (достался украинской армии в наследство от СССР). По данным "Укроборонпрома", счета завода арестованы, задолженность по зарплате составляет более 58 миллионов гривен (2,1 миллиона долларов).
"Он (крейсер — ред.) сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию… Задачи, которые возложены на данный крейсер — сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать", — сказал Полторак резиденту Владимиру Зеленскому после их совместного посещения корабля, передает сайт "Сегодня" в среду.
Министр отметил, что некоторое рабочее оборудование можно использовать в качестве деталей для судов, уже находящихся на вооружении. Он заявил Зеленскому, что нужно выносить на заседание правительства вопрос о демилитаризации крейсера.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Степан Полторак , Владимир Зеленский , Укроборонпром
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