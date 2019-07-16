The National Interest (США): НАТО, готовься! Скоро российские ЗРК С-500 окажутся рядом с тобой на поле боя

The National Interest (США) собрал информационные утечки и официальные заявления российских представителей оборонпрома о новом комплексе С-500 и попытался понять, на что способен российский ЗРК. Особенно журналиста удивили заявления о начале производства российских зенитно-ракетных комплексов С-500 — судя по всему, они появятся быстрее, чем предполагалось. Журналсобрал информационные утечки и официальные заявления российских представителей оборонпрома о новом комплексе С-500 и попытался понять, на что способен российский ЗРК. Особенно журналиста удивили заявления о начале производства российских зенитно-ракетных комплексов С-500 — судя по всему, они появятся быстрее, чем предполагалось.

После нескольких месяцев радиомолчания и отдельных утечек со ссылкой на анонимные источники высокопоставленные российские представители оборонной промышленности выступили, наконец, с заявлениями о начале производства российских зенитно-ракетных комплексов С-500 — и, судя по всему, они появятся быстрее, чем предполагалось.

Сергей Чемезов , генеральный директор корпорации «Ростех» , запустил новый раунд спекуляций по этому поводу своим заявлением, сделанном в ходе интервью российскому телеканалу. Он сообщил о том, что ЗРК С-500 будут приняты на вооружение «очень скоро».

«Создается новое современное оружие. И если С-400 сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинают изготавливаться С-500. Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Я думаю, что он в ближайшее время появится».

Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров пошел даже дальше, чем Чемезов, и сообщил о готовности комплексов С-500:

«Разработка зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей" вышла на завершающую стадию. Закончены контрольные испытания элементов ЗРС С-500, продолжается отработка системы в комплексе. В ходе отработки подтверждены основные характеристики, и ЗРС готова к серийному производству. В целом все работы идут по плану, и первые ЗРС С-500 „Прометей" поступят на вооружение российской армии в установленные сроки, определенные программой вооружений — 2027“, — сказал Чемезов (так в тексте — прим. перев.) в интервью российскому информационному агентству Интерфакс.

Остается неясным, каким именно является указанный график, и при этом некоторые эксперты ранее считали, что серийное производство ЗРК С-500 вряд ли начнется в период с 2018 года по 2027 год. Однако многочисленные кремлевские заявления, сделанные в течение последних нескольких недель, позволяют предположить, что первые зенитно-ракетные комплексы С-500 могут быть приняты на вооружение раньше, чем ожидалось. Вот что сказал по этому поводу российский вице-премьер Юрий Борисов

»Успешные предварительные испытания позволили Министерству обороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитно-ракетной системы. В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы».

Это может произойти уже в следующем году, поскольку ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что российская армия получит первые комплексы С-500 в 2020 году.

Данные относительно оборудования в составе ЗРК С-500 пока официально не объявлены, однако многочисленные просочившиеся в российские средства массовой информации сведения, а также немногословные обещания производителей свидетельствуют о том, что новые комплексы будут лучшими в своем классе — радиус их действия составит 600 километров, и они будут способны одновременно сопровождать до 10 баллистических целей, летящих со скоростью 6,5 километров (4 мили) в секунду.

Но почему Кремль после многолетних отсрочек теперь так заинтересован в скорейшем выпуске зенитно-ракетных комплексов С-500? Несколько факторов повлияли на это решение.

Во-первых, речь идет о графике экспортных поставок. Комментарий Чемезова оживил появившиеся ранее спекуляции по поводу того, что российская оборонная промышленность воздерж