Гиперзвуковой комплекс «Авангард»: новая голова на дряхлом теле

Некоторое время назад РВСН в присутствии президента России Владимира Путина успешно провели испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. После этого пуска Путин заявил о том, что в нынешнем 2019 году, эта система поступит на вооружение российской армии.

"Будет развёрнут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения", — отметил он.

«новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника». Также Путин сказал, что

Почти все отечественные средства массовой информации отметили этот пуск как «эпохальное событие», а военные эксперты вообще заявили о том, что « Россия на пять-шесть лет опережает американцев, у которых аналогичное «Авангарду» вооружение находится на стадии проектов!» Так ли это?

Это было недавно, это было давно

Что такое комплекс «Авангард»? Это проект комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Этот комплекс был разработан НПО машиностроения в 80-е годы (!) прошлого столетия, а испытания прототипов начались в 1990 году. Боевой блок летел в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте, преодолевая любую противоракетную оборону.

С 2013 по 2015 год была произведена серия неудачных испытаний блоков на ракетах РС-26 «Рубеж» — не удавалось решить проблему устойчивого управления аппаратом и обеспечить его защиту от супервысоких температур, из-за чего правительство планировало закрыть проект. Однако разработчики снова уговорили продолжить работы. После ряда экспериментов конструкторам удалось создать надёжную систему управления и жаропрочные материалы.

Сегодня скорость «Авангарда» превышает 20 Махов и он идёт к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600—2000 градусов Цельсия.

Мощность боевого оснащения одного гиперзвукового блока «Авангард» — от 800 килотонн до двух мегатонн. Предположительно, длина блока — 5,4 метра. Корпус «Авангарда» изготовлен из композиционных материалов, что обеспечивает устойчивость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и надежную защиту от лазерного облучения.

Боевые блоки комплекса «Авангард» имеют собственные двигатели и могут маневрировать на траектории и по направлению и по скорости. Система управления позволяет оперативно менять полетное задание и распределение целей до старта.

По оценке ряда экспертов, для поражения управляемого боевого блока «Авангард» требуется не менее 50 американских противоракет SM-3, что, фактически, делает ПРО США бессмысленной.

Ракеты для «Авангарда»

Первоначально предполагалось, что маневрирующими боевыми блоками «Авангард» будут оснащаться разрабатываемые ракеты РС-26. Однако в 2018 году стало известно, что комплекс РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин» исключены из госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-27).

Вместо них в ГПВ-27 включён комплекс шахтного базирования с советской ракетой УР-100Н УТТХ (по классификации США — SS-19 «Стилет») и боевым оснащением «Авангард», как имеющий «более важное значение» (!) для обороноспособности страны. Причиной исключения названа невозможность одновременного финансирования вышеназванных программ!

© wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin /// УР-100Н УТТХ

Ракета УР-100Н УТТХ — глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея в 1960-х годах (!) ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году.

Эти 30 ракет были поставлены в Россию в начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги». УР-100Н УТТХ, после распада СССР, хранились на складах в незаправленном состоянии. То есть (по мнению ряда военных экспертов) они «практически новые!» и способны стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет.

Стартовая масса — около 100 тонн, забрасываемая — около 4,5 тонн. С принятием на вооружение тяжелой ракеты РС-28 «Сармат» блоки «Авангард» будут устанавливаться и на нее.

Российская «Сатана»

РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО Satan-2) — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

© wikipedia.org /// РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО Satan-2)

Концепцией комплекса «Сармат» является не просто акцент на максимальный вес забрасываемых боеголовок, как в Р-36М, которые могут быть уничтожены средствами ПРО, а доставка пусть меньшего числа боеголовок, но по траекториям и способами, существенно затрудняющими их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет нанесение удара по территории США по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых средств ПРО, а также позволяет осуществлять запуски гражданских космических аппаратов.

Также управляемые боевые блоки «Авангард» позволят впервые применять российские и советские МБР в локальных войнах по стратегии «глобального удара», с поражением стратегических объектов кинетической энергией боевого блока, без использования ядерного взрыва. Ракета использует модернизированную версию двигателя РД-264, уже применяемого в советской МБР Р-36М2.

Серийное производство МБР «Сармат» планируется начать на Красноярском машиностроительном заводе только в 2021 году (!); первый полк, оснащённый такими ракетами, встанет на боевое дежурство к тому же сроку.

Однако не все эксперты превозносят до небес МБР «Сармат». Так, в частности, академик Соломонов не раз подвергал серьёзной критике тяжёлые ракеты на жидкостном топливе, такие как Р-36М, ввиду того, что большая забрасываемая масса жидкостных МБР скрывала за собой то, что Р-36 является «довольно лёгкой жертвой» для ПРО по сравнению с твердотопливными ракетами, которые легче, а потому возможны для пуска даже с мобильных установок, имеют более короткий разгонный участок.

Более короткий разгонный участок имеет существенное значение для устойчивости против ПРО, так как после окончания разгона возможно уже разделение боеголовок и выброс ложных баллистических мишеней, поэтому возможно поражение ракетой ПРО только одной боеголовки и с небольшой вероятностью. При поражении ракеты на разгонном участке возможно уничтожение всего комплекта боеголовок и крупная МБР — намного «более простая» цель.

Сторонники же жидкостных ракет из ГРЦ им. Макеева указывают на больший забрасываемый вес и большую дальность своих ракет, в том числе способность нести более крупный комплект ложных целей и поэтому жидкостная ракета имеет преимущество перед твердотопливной по защищённости от ПРО на баллистическом и, главное, на завершающем участках за счёт большего комплекта квазитяжёлых ложных целей.