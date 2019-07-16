Некоторое время назад РВСН в присутствии президента России Владимира Путина успешно провели испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. После этого пуска Путин заявил о том, что в нынешнем 2019 году, эта система поступит на вооружение российской армии.
"Будет развёрнут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения", — отметил он.
Также Путин сказал, что
«новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника».
Почти все отечественные средства массовой информации отметили этот пуск как «эпохальное событие», а военные эксперты вообще заявили о том, что «Россия на пять-шесть лет опережает американцев, у которых аналогичное «Авангарду» вооружение находится на стадии проектов!» Так ли это?
Это было недавно, это было давно
Что такое комплекс «Авангард»? Это проект комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Этот комплекс был разработан НПО машиностроения в 80-е годы (!) прошлого столетия, а испытания прототипов начались в 1990 году. Боевой блок летел в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте, преодолевая любую противоракетную оборону.
С 2013 по 2015 год была произведена серия неудачных испытаний блоков на ракетах РС-26 «Рубеж» — не удавалось решить проблему устойчивого управления аппаратом и обеспечить его защиту от супервысоких температур, из-за чего правительство планировало закрыть проект. Однако разработчики снова уговорили продолжить работы. После ряда экспериментов конструкторам удалось создать надёжную систему управления и жаропрочные материалы.
Сегодня скорость «Авангарда» превышает 20 Махов и он идёт к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600—2000 градусов Цельсия.
Мощность боевого оснащения одного гиперзвукового блока «Авангард» — от 800 килотонн до двух мегатонн. Предположительно, длина блока — 5,4 метра. Корпус «Авангарда» изготовлен из композиционных материалов, что обеспечивает устойчивость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и надежную защиту от лазерного облучения.
Боевые блоки комплекса «Авангард» имеют собственные двигатели и могут маневрировать на траектории и по направлению и по скорости. Система управления позволяет оперативно менять полетное задание и распределение целей до старта.
По оценке ряда экспертов, для поражения управляемого боевого блока «Авангард» требуется не менее 50 американских противоракет SM-3, что, фактически, делает ПРО США бессмысленной.
Ракеты для «Авангарда»
Первоначально предполагалось, что маневрирующими боевыми блоками «Авангард» будут оснащаться разрабатываемые ракеты РС-26. Однако в 2018 году стало известно, что комплекс РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин» исключены из госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-27).
Вместо них в ГПВ-27 включён комплекс шахтного базирования с советской ракетой УР-100Н УТТХ (по классификации США — SS-19 «Стилет») и боевым оснащением «Авангард», как имеющий «более важное значение» (!) для обороноспособности страны. Причиной исключения названа невозможность одновременного финансирования вышеназванных программ!
© wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin /// УР-100Н УТТХ
Ракета УР-100Н УТТХ — глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея в 1960-х годах (!) ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году.
Эти 30 ракет были поставлены в Россию в начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги». УР-100Н УТТХ, после распада СССР, хранились на складах в незаправленном состоянии. То есть (по мнению ряда военных экспертов) они «практически новые!» и способны стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет.
Стартовая масса — около 100 тонн, забрасываемая — около 4,5 тонн. С принятием на вооружение тяжелой ракеты РС-28 «Сармат» блоки «Авангард» будут устанавливаться и на нее.
Российская «Сатана»
РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО Satan-2) — перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).
© wikipedia.org /// РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО Satan-2)
Концепцией комплекса «Сармат» является не просто акцент на максимальный вес забрасываемых боеголовок, как в Р-36М, которые могут быть уничтожены средствами ПРО, а доставка пусть меньшего числа боеголовок, но по траекториям и способами, существенно затрудняющими их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.
Заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет нанесение удара по территории США по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых средств ПРО, а также позволяет осуществлять запуски гражданских космических аппаратов.
Также управляемые боевые блоки «Авангард» позволят впервые применять российские и советские МБР в локальных войнах по стратегии «глобального удара», с поражением стратегических объектов кинетической энергией боевого блока, без использования ядерного взрыва. Ракета использует модернизированную версию двигателя РД-264, уже применяемого в советской МБР Р-36М2.
Серийное производство МБР «Сармат» планируется начать на Красноярском машиностроительном заводе только в 2021 году (!); первый полк, оснащённый такими ракетами, встанет на боевое дежурство к тому же сроку.
Однако не все эксперты превозносят до небес МБР «Сармат». Так, в частности, академик Соломонов не раз подвергал серьёзной критике тяжёлые ракеты на жидкостном топливе, такие как Р-36М, ввиду того, что большая забрасываемая масса жидкостных МБР скрывала за собой то, что Р-36 является «довольно лёгкой жертвой» для ПРО по сравнению с твердотопливными ракетами, которые легче, а потому возможны для пуска даже с мобильных установок, имеют более короткий разгонный участок.
Более короткий разгонный участок имеет существенное значение для устойчивости против ПРО, так как после окончания разгона возможно уже разделение боеголовок и выброс ложных баллистических мишеней, поэтому возможно поражение ракетой ПРО только одной боеголовки и с небольшой вероятностью. При поражении ракеты на разгонном участке возможно уничтожение всего комплекта боеголовок и крупная МБР — намного «более простая» цель.
Сторонники же жидкостных ракет из ГРЦ им. Макеева указывают на больший забрасываемый вес и большую дальность своих ракет, в том числе способность нести более крупный комплект ложных целей и поэтому жидкостная ракета имеет преимущество перед твердотопливной по защищённости от ПРО на баллистическом и, главное, на завершающем участках за счёт большего комплекта квазитяжёлых ложных целей.
Поэтому не удивительно, что правительство РФ решило использовать оба типа ракет для затруднения построения и использования ПРО потенциальным противником, в результате были утверждены и жидкостная МБР «Сармат» и твердотопливная — «Ярс», с особым акцентом на средства противодействия ПРО.