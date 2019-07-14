Немецкие СМИ сообщили о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.

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