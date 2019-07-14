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Немецкие СМИ сообщили о «точке невозврата» для Турции из-за С-400 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400 может стать для Турции "точкой невозврата", после которой Анкара покинет ряды западных союзников, пишет немецкий ежедневник Welt.
Газета подчеркивает, что сделка между двумя странами состоялась, несмотря на жесткую критику Анкары со стороны НАТО и Соединенных Штатов.
По мнению автора статьи, Турция не стала нарушать договоренность, поскольку рассматривает Россию в качестве переговорного партнера по Ближнему Востоку, а влияние Москвы в регионе, отмечает издание, значительно выше, чем у США.
Другими версиями причины заключения сделки называются желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана защититься от Соединенных Штатов, ведь С-400 могут разместить непосредственно вблизи столицы. Так, в 2016 году в ходе неудачной попытки переворота здание турецкого парламента атаковали с воздуха, и теперь, пишет Welt, глава государства опасается, что, если Турция разместит американские системы Patriot, Вашингтон был бы способен отключить их, когда они могли бы понадобиться в похожей ситуации.
Сделка с Турцией
В пятницу в министерстве обороны Турции сообщили, о начале поставок С-400 в страну. Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что уже четвертый российский самолет с новой партией элементов для ЗРК приземлился на авиабазу Мюртед.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.
Покупка систем ПВО у Москвы спровоцировала международный скандал между Анкарой и Вашингтоном: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки. Тем не менее, по словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в Японии напряженность между двумя государствами снизилась.
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Комментарии
Оружие , Армия , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , Парламент Турции , НАТО , Анкара , Москва , США , Турция
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