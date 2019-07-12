В США захотели наказать Турцию за С-400 

Сенаторы США призвали президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обращение к Трампу подписали глава комитета по вооруженным силам республиканец Джим Инхоф, старший демократ комитета Джек Рид, глава комитета по международным делам республиканец Джим Риш и старший демократ этого комитета Боб Менендес.
«Мы призываем президента Трампа полностью ввести санкции, как того требует закон «О противодействии противникам Америки через санкции», — говорится в обращении, текст которого приводит РИА Новости.
Кроме того, сенаторы потребовали исключить Турцию из программы по поставкам истребителей F-35.
Ранее в пятницу министерство обороны Турции сообщило о начале поставок комплексов С-400 в страну.