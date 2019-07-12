В США захотели наказать Турцию за С-400

«Мы призываем президента Трампа полностью ввести санкции, как того требует закон «О противодействии противникам Америки через санкции», — говорится в обращении, текст которого приводит РИА Новости.

Кроме того, сенаторы потребовали исключить Турцию из программы по поставкам истребителей F-35.

Ранее в пятницу министерство обороны Турции сообщило о начале поставок комплексов С-400 в страну.