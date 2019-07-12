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Сенаторы США призвали Трампа наказать Турцию за С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 38 минут назад
Против Анкары необходимо ввести санкции в связи с поставками российских ЗРК С-400, заявили американские сенаторы.
Законодатели США призвали главу американского государства Дональда Трампа «полностью ввести санкции» в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции», передает РИА «Новости».
Также в заявлении сенаторов говорится, что приостановка поставок Анкаре истребителей F-35 «на неопределенное время» является недостаточной мерой — Пентагон призвали «прекратить участие Турции в программе F-35».
Обращение к Трампу подписали руководители сенатских комитетов по вооруженным силам и международным делам Джим Инхоф и Джим Риш из Республиканской партии, а также старшие демократы в этих комитетах Джек Рид и Боб Менендес.
Напомним, первые ЗРК С-400 доставлены в Турцию.
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Оружие , Армия , США , Джек Рид , Дональд Трамп , Джим Инхоф , Республиканская партия США , Пентагон , РИА Новости , Турция
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