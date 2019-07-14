Пушков прокомментировал первые поставки C-400 Турции

Политика США даёт сбой. Никогда прежде Анкара не позволила бы себе ослушаться. Сейчас это стало возможным, — написал политик в Twitter.

Он отметил, что Вашингтон с помощью санкций пытается удержать своё влияние на другие страны, однако они уже больше не действуют.

Российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам комплексов ПВО до конца 2019 года. Первые из них могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техобслуживанию этих систем.