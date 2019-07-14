Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал доставку первой партии ЗРК C-400 на турецкую базу Мюррей.
Политика США даёт сбой. Никогда прежде Анкара не позволила бы себе ослушаться. Сейчас это стало возможным, — написал политик в Twitter.
Он отметил, что Вашингтон с помощью санкций пытается удержать своё влияние на другие страны, однако они уже больше не действуют.
Российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам комплексов ПВО до конца 2019 года. Первые из них могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техобслуживанию этих систем.
Как писал News.ru, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили детали поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.