Названы сроки создания первого опытного образца морского ЗРК «Тор-МФ»

ЗРК разрабатывают специально для Военно-Морского флота России

Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса «Тор-МФ» для ВМФ РФ создадут в начале 2020-х годов. Об этом заявил помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол» Вячеслав Карташов.

«Продолжается разработка морского комплекса "Тор-МФ". Пока он создан в чертежах. В "железе" планируем сделать в начале 2020-х годов», — сообщил он.

Карташов отметил, что ЗРК разрабатывают специально для Военно-Морского флота России.

«Комплекс унифицирован по аппаратной части, по программному обеспечению, он должен быть интегрирован в корабль», — цитирует ТАСС помощника гендиректора.

Девятый Международный военно-морской салон проводится с десятого по 14 июля в выставочном центре «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. В нем участвуют 353 компании.