ЗРК разрабатывают специально для Военно-Морского флота России.
Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса «Тор-МФ» для ВМФ РФ создадут в начале 2020-х годов. Об этом заявил помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол» Вячеслав Карташов.
«Продолжается разработка морского комплекса "Тор-МФ". Пока он создан в чертежах. В "железе" планируем сделать в начале 2020-х годов», — сообщил он.
Карташов отметил, что ЗРК разрабатывают специально для Военно-Морского флота России.
«Комплекс унифицирован по аппаратной части, по программному обеспечению, он должен быть интегрирован в корабль», — цитирует ТАСС помощника гендиректора.
Девятый Международный военно-морской салон проводится с десятого по 14 июля в выставочном центре «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. В нем участвуют 353 компании.