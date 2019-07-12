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Названы сроки создания первого опытного образца морского ЗРК «Тор-МФ» 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
ЗРК разрабатывают специально для Военно-Морского флота России.
Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса «Тор-МФ» для ВМФ РФ создадут в начале 2020-х годов. Об этом заявил помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол» Вячеслав Карташов.
«Продолжается разработка морского комплекса "Тор-МФ". Пока он создан в чертежах. В "железе" планируем сделать в начале 2020-х годов», — сообщил он.
Карташов отметил, что ЗРК разрабатывают специально для Военно-Морского флота России.
«Комплекс унифицирован по аппаратной части, по программному обеспечению, он должен быть интегрирован в корабль», — цитирует ТАСС помощника гендиректора.
Девятый Международный военно-морской салон проводится с десятого по 14 июля в выставочном центре «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. В нем участвуют 353 компании.
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Оружие , Армия , ИЭМЗ "Купол" , ИТАР-ТАСС
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