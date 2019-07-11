Россияне оценили решение по ДРСМД 

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, что они думают по поводу приостановления участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Большинство респондентов (75%) считают, что решение было принято правильное, поскольку именно выход из данного Договора укрепит безопасность страны. По их мнению, независимость России от договоренностей поможет больше контролировать российское вооружение и производить его в необходимых стране масштабах.
21% опрошенных выступили против приостановления участия в Договоре, поскольку они считают, что такой исход грозит гонке вооружений, которая создаст еще большие проблемы в российской экономике.
4% россиян затрудняются ответить на этот вопрос, поскольку данная тема им совсем не близка.
Всего в опросе приняли участие 8 136 человек.
Недавно стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.