Россияне оценили решение по ДРСМД

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, что они думают по поводу приостановления участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Большинство респондентов (75%) считают, что решение было принято правильное, поскольку именно выход из данного Договора укрепит безопасность страны. По их мнению, независимость России от договоренностей поможет больше контролировать российское вооружение и производить его в необходимых стране масштабах.

21% опрошенных выступили против приостановления участия в Договоре, поскольку они считают, что такой исход грозит гонке вооружений, которая создаст еще большие проблемы в российской экономике.

4% россиян затрудняются ответить на этот вопрос, поскольку данная тема им совсем не близка.

Всего в опросе приняли участие 8 136 человек.