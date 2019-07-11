Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: новейший британский авианосец вернулся на базу из-за течи 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Royal Navy / MoD / Crown copyright
Самый большой авианосец в Великобритании Queen Elizabeth был вынужден вернуться на базу в Портсмут на юге Соединенного Королевства в связи с течью, сообщает портал Defense News.
Как отмечает портал, авианосец водоизмещением 65 тысяч тонн должен был вернуться позднее на этой неделе, но морские испытания были прекращены после того, как вода затопила отсек судна.
В свою очередь представитель министерства обороны Великобритании сообщил, что произошла "небольшая проблема во внутренней системе судна".
В 2015 году правительство Британии утвердило стратегию по обороне и безопасности, согласно которой в состав ВМС страны должны быть включены два новых авианосца класса Queen Elizabeth, способных нести вооружения последних разработок и по 50 самолетов F-35. Первый авианосец, получивший имя Queen Elizabeth, построен, принят в состав ВМС и впервые вышел в море в декабре 2017 года. К полномасштабной службе Queen Elizabeth, постройка которого обошлась в 3 миллиарда фунтов стерлингов, приступит в 2021 году.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом объявила, что авианосцы Queen Elizabeth будут предоставлены в распоряжение НАТО.
Последние новости
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Тереза Мэй , Дональд Трамп , НАТО , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузины оценили желание главы «Рустави-2» мочиться в вино27
Россия накажет Грузию без санкций692
«Нас такими делает система»34
В Донецке посчитали россиян
Раскрыта тайна палочной системы в российской полиции1
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение