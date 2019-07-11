СМИ: новейший британский авианосец вернулся на базу из-за течи

Самый большой авианосец в Великобритании Queen Elizabeth был вынужден вернуться на базу в Портсмут на юге Соединенного Королевства в связи с течью, сообщает портал Defense News.

Как отмечает портал, авианосец водоизмещением 65 тысяч тонн должен был вернуться позднее на этой неделе, но морские испытания были прекращены после того, как вода затопила отсек судна.

В свою очередь представитель министерства обороны Великобритании сообщил, что произошла "небольшая проблема во внутренней системе судна".

В 2015 году правительство Британии утвердило стратегию по обороне и безопасности, согласно которой в состав ВМС страны должны быть включены два новых авианосца класса Queen Elizabeth, способных нести вооружения последних разработок и по 50 самолетов F-35. Первый авианосец, получивший имя Queen Elizabeth, построен, принят в состав ВМС и впервые вышел в море в декабре 2017 года. К полномасштабной службе Queen Elizabeth, постройка которого обошлась в 3 миллиарда фунтов стерлингов, приступит в 2021 году.