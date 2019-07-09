«Летит и плавится»: Путин рассказал об «Авангарде»

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Путин рассказал про «эффект эскимо» 

Российская Газета + ещё 4 58 минут назад
Об особенностях работы ракетной системы "Авангард" президент рассказал на встрече со студентами в Уральском федеральном университете.
"Одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще — это наша ракетная система "Авангард". Аналогов нет! Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого", — сказал глава государства.
"Если бы не новые материалы, это было бы невозможно осуществить", — заметил Владимир Путин.
В полете температура на поверхности ракеты достигает почти 3 тысяч градусов.
"Напомню, на поверхности Солнца — 6 тысяч градусов, а здесь, поскольку изделие идет в плотных слоях атмосферы, — 3 тысячи градусов. Эффект эскимо: летит и плавится", — сказал президент.
Но сигнал управления проходит и изделие держит нужную температуру. "Невозможно было бы это сделать, если бы не достижения в области современных материалов", — заключил Путин.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Владимир Путин
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