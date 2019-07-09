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Нетаньяху пригрозил Ирану истребителями F-35 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: wikipedia
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в эскадрилье новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 и пригрозил Ирану применением этих машин.
"Иран недавно грозил уничтожить Израиль. Он должен помнить, что эти самолеты могут долететь куда угодно на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию", — цитирует Нетаньяху его канцелярия.
Заказав в США 50 и получив по меньшей мере девять самолетов пятого поколения, Израиль остается единственным их обладателем на Ближнем Востоке и первым в мире применил их в бою.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , Биньямин Нетаньяху , Израиль , Иран
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