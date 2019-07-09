Нетаньяху пригрозил Ирану истребителями F-35

"Иран недавно грозил уничтожить Израиль. Он должен помнить, что эти самолеты могут долететь куда угодно на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию", — цитирует Нетаньяху его канцелярия.

Заказав в США 50 и получив по меньшей мере девять самолетов пятого поколения, Израиль остается единственным их обладателем на Ближнем Востоке и первым в мире применил их в бою.