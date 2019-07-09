Почти десять лет российская оборонная промышленность работает над созданием истребителя с технологией «стелс». И вот объявлена цена — и она оказалась удивительно низкой, пишет Stern (Германия) . Похоже, новый российский истребитель Су-57 станет супервыгодным товаром на мировом рынке вооружений. Многие страны уже проявили интерес к новому самолету. А насколько важны такие проекты для России?
Почти десять лет российская оборонная промышленность работает над созданием истребителя с технологией «стелс». Российские средства массовой информации называют экстремально низкую цену на новую машину.
Проект первого российского истребителя с технологией «стелс» с 2010 года находится в фазе испытаний. Разработка продвигалась так медленно, что даже возникли сомнения, поступит ли самолет-невидимка вообще когда-либо на вооружение. Но вот на форуме «Армия-2019» под Москвой министр промышленности Денис Мантуров объявил, что российское правительство заключило с «Объединённой авиастроительной корпорацией» контракт на поставку 76 истребителей «Сухой» Су-57.
Он назвал и сроки: машины должны быть переданы ВВС до 2028 года. Ими предполагается оснастить три эскадрильи. Кроме того, сообщается, что подписаны договоры на поставку новейших систем вооружения для данного самолета.
К 2028 году проект немецко-французского истребителя «стелс» вряд ли продвинется дальше демонстрационной модели. Это означает, что в случае военного конфликта довольно старым немецким «Еврофайтерам» будут противостоять российские машины, превосходящие их в техническом отношении.