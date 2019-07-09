Истребители «стелс» по бросовой цене: Путин заказал 76 самолетов (Stern, Германия)

Stern (Германия) . Похоже, новый российский истребитель Су-57 станет супервыгодным товаром на мировом рынке вооружений. Многие страны уже проявили интерес к новому самолету. А насколько важны такие проекты для Почти десять лет российская оборонная промышленность работает над созданием истребителя с технологией «стелс». И вот объявлена цена — и она оказалась удивительно низкой, пишет. Похоже, новый российский истребитель Су-57 станет супервыгодным товаром на мировом рынке вооружений. Многие страны уже проявили интерес к новому самолету. А насколько важны такие проекты для России

Почти десять лет российская оборонная промышленность работает над созданием истребителя с технологией «стелс». Российские средства массовой информации называют экстремально низкую цену на новую машину.

Он назвал и сроки: машины должны быть переданы ВВС до 2028 года. Ими предполагается оснастить три эскадрильи. Кроме того, сообщается, что подписаны договоры на поставку новейших систем вооружения для данного самолета.

К 2028 году проект немецко-французского истребителя «стелс» вряд ли продвинется дальше демонстрационной модели. Это означает, что в случае военного конфликта довольно старым немецким «Еврофайтерам» будут противостоять российские машины, превосходящие их в техническом отношении.