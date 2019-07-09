Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма

Вблизи Крыма и побережья Краснодарского края службы контроля за воздушным пространством обнаружили самолет радиоэлектронной разведки Sentinel R.1 Великобритании . Британский самолет несколько часов барражировал вдоль границ России над нейтральными водами Черного моря.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в 6:15 самолет-шпион проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья Краснодарского края, а затем облетел Крымский полуостров. При этом отмечается, что британский Bombardier Global Express обошел зону действия радиоэлектронной борьбы около Севастополя.

Отметим, что недавно около Крыма продолжительное время в воздухе находился американский разведывательный беспилотник Global Hawk, а также патрульный противолодочный самолет-шпион Boeing P-8A Poseidon. На перехват последнего поднимался российский истребитель Су-27, который заставил самолет США изменить курс и отвернуть от границ РФ.

Военные аналитики связывают усиление активности полетов иностранных разведывательных самолет и беспилотников с учениями, в которых участвуют корабельные группировки Черноморского флота и авиации Южного военного округа. В ходе маневров экипажи российских кораблей осуществляли взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов при обороне важных объектов Крыма, а также противодействие корабельным группам условного противника в морской зоне.