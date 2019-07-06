Новейшая российская тяжёлая огнемётная система "Тосочка" получит искусственный интеллект и будет более компактна, чем её предшественники — ТОС "Солнцепёк"/"Буратино", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Проходящая сегодня испытания ТОС "Тосочка" будет отличаться от предшественниц наличием элементов искусственного интеллекта, также у неё существенно выросла дальность поражения. Сама машина стала довольно симпатичной: улучшена эргономика, сегодня подобных образцов больше в мире нет", — сказал собеседник агентства.
Ранее гендиректор предприятия-разработчика данной системы — концерна "Техмаш" Владимир Лепин заявлял, что испытания "Тосочки" завершатся в 2020 году. На сегодняшний день известно, что, в отличие от "Солнцепека", "Тосочка" размещается на колесном шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.