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Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы «Тосочка» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Новейшая российская тяжёлая огнемётная система "Тосочка" получит искусственный интеллект и будет более компактна, чем её предшественники — ТОС "Солнцепёк"/"Буратино", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Проходящая сегодня испытания ТОС "Тосочка" будет отличаться от предшественниц наличием элементов искусственного интеллекта, также у неё существенно выросла дальность поражения. Сама машина стала довольно симпатичной: улучшена эргономика, сегодня подобных образцов больше в мире нет", — сказал собеседник агентства.
Ранее гендиректор предприятия-разработчика данной системы — концерна "Техмаш" Владимир Лепин заявлял, что испытания "Тосочки" завершатся в 2020 году. На сегодняшний день известно, что, в отличие от "Солнцепека", "Тосочка" размещается на колесном шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.
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Комментарии3
Оружие , Войска , Владимир Лепин , Техмаш , РИА Новости
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