Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы «Тосочка»

Новейшая российская тяжёлая огнемётная система "Тосочка" получит искусственный интеллект и будет более компактна, чем её предшественники — ТОС "Солнцепёк"/"Буратино", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Проходящая сегодня испытания ТОС "Тосочка" будет отличаться от предшественниц наличием элементов искусственного интеллекта, также у неё существенно выросла дальность поражения. Сама машина стала довольно симпатичной: улучшена эргономика, сегодня подобных образцов больше в мире нет", — сказал собеседник агентства.