США усиливают разведку Украины близ Крыма

Военнослужащие инженерно-строительных частей ВМС США приступили к модернизации нескольких военно-морских баз Украины , чтобы обеспечить беспрепятственный заход кораблей ВМС США и стран НАТО . Работы ведутся в том числе в Очакове и Николаеве — то есть недалеко от Крымского полуострова. В Североатлантическом альянсе утверждают, что хотят обеспечить безопасность Черноморского бассейна. Действия же адресованы главным образом России

О том, что американские военнослужащие обновляют украинские базы, сообщил портал Breaking Defense. Модернизация военно-морских объектов в Очакове и Николаеве включает в себя укрепление существующих пирсов и системы безопасности, создание нового плавучего дока, увеличение судоремонтных возможностей, а также строительство новых центров военно-морских операций, которые позволят украинским и натовским силам координировать действия, в том числе во время учений.

Российское военное командование всегда опасалось, что однажды Украина «покинет» Россию, и в конечном итоге на пороге появится военно-морская база НАТО, — обращает внимание в комментарии изданию американский военный аналитик Майкл Кофман

Вероятно, западные столицы хотят, чтобы эти «страхи» сбылись. Во время своего визита в Вашингтон, который состоялся в начале этого года генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что военный блок обсуждает дополнительный пакет мер для «повышения безопасности в черноморском регионе».

За последние годы инженерно-строительные части ВМС США совершили несколько визитов в Очаков. Представитель подводной строительной группы Спенсер Булл в разговоре с Breaking Defense говорит, что строительные работы вряд ли закончатся до августа. В настоящее время он находится с визитом на Украине и оценивает ситуацию на военно-морских объектах. Американские дайверы, по его словам, займутся укреплением конструкций пирсов и займутся составление карты морского дна, чтобы выбрать место для плавучего дока и дать точный ответ на вопрос, сможет ли Очаков принять крупные военные корабли.

«Наше намерение заключается в том, чтобы иметь возможность использовать его (порт — News.ru) для учений Соединённых Штатов и их союзников», — сказал Спенсер Булл.

Ближайшие начнутся на следующей неделе. Это ежегодные морские учения Sea Breeze на Черном море. Манёвры будут сфокусированы на отработке операций береговой, противовоздушной обороны и перехвата в море, уточнила накануне пресс-служба украинского посольства в США. В 2019 году в учениях принимают участие свыше 3 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе из США, Британии, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии и Польши. Манёвры, как обращают внимание наблюдатели, будут прямым ответом на наращивание российской военной мощи в Крыму. Западные столицы встревожены тем, что Москва перебросила некоторые из своих самых передовых военных систем, в том числе С-400, на полуостров. Румыния, которая находится неподалёку от Крыма, специально на этом фоне закупает у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, а румынские и американские силы недавно провели серию учений в сфере противовоздушной обороны в Чёрном море. Манёвры имитировали уничтожение беспилотников.

Впрочем, учения Sea Breeze проходили и до присоединения Крыма к России. Однако в новых условиях укрепление инфраструктуры позволит военным кораблям США и НАТО демонстрировать флаг в относительной близости от полуострова, а строительство операционных центров даст возможность усилить ведение разведдеятельности. Ещё в 2017 году стало известно, что военнослужащие инженерно-строительных частей ВМС США, известные как «морские пчелы» (seabees), ведут строительству оперативного центра ВМС Украины в Очакове.

Примечательно, что в этом же самом районе расположен 73-й морской центр специальных операций ВСУ, который был создан на базе 17-й отдельной бригады спецназа ГРУ Генштаба ВС СССР. Задачи 73-го МЦСО — подводное минирование и разминирование, диверсионные операции, разведка. Бойцы флотского спецназа, как и сотрудники антитеррористических групп СБУ , как это водится на постсоветском пространстве, часто привлекались к непрофильным операциям, например, участвовали в зоне «АТО» в Донбассе. Боевые пловцы Украины и стран НАТО — постоянные участники многонациональных учений Sea Breeze, однако создание постоянного центра может быть использовано для повседневной деятельности спецслужб, а не только для проведения ежегодных учений.

Традиционно командование ВМС США оправдывает нахождение своих кораблей в Черноморском бассейне положениями правового режима Конвенции Монтрё от 1936 года. Хотя в любых правилах такого рода есть лазейки. Так, в 2008 году под видом гуманитарной миссии в Грузию в Чёрном море впервые «сколотили» корабельную группировку Североатлантического альянса в составе: флагмана 6-го флота США USS Mount Whitney, эсминца USS McFaul, сторожевого корабля USCGC Dallas, а также нескольких фрегатов — FGS Lübeck (ФРГ), Almirante Juan de Borbon (Испания) и Generał Kazimierz Pułaski (Польша), а также ряда турецких кораблей.

Помимо того что визиты военных кораблей США политически поддерживают своих союзников, американцы имеют устойчивые позиции в западной части Чёрного моря, используя береговую инфраструктуру Румынии, Болгарии и Украины. Заход боевого корабля в Чёрное море — это часть разведывательной системы, которую ведут США и в которую укладывается укрепление инфраструктуры и создание оперативных центров. «Морской» компонент дополняет сухопутное и спутниковое наблюдение. Как отмечают эксперты, один корабль, ведущий радиоэлектронную разведку, никакого ущерба принести России не может, но это заставляет быть в тонусе, принимать меры по снижению демаскирующих признаков, ослаблению радиолокационной активности.