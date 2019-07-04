Вертолет Ми-38 успешно испытали при экстремально высоких температурах и в высокогорье

Испытания вертолета Ми-38 в условиях экстремально высоких температур и высокогорья прошли успешно. Полеты проходили в Астрахани и на Эльбрусе, сообщили в четверг в пресс-службе "Вертолетов России" (входит в Ростех).

"В Астрахани вертолет совершил более 50 полетов, успешно подтвердив возможность эксплуатации при температурах наружного воздуха до +45 градусов по Цельсию. Испытания в условиях высокогорья прошли на Эльбрусе", — говорится в сообщении.

По итогам испытаний Ми-38 доказал способность к выполнению полетов на высотах до 3 тыс. м над уровнем моря. Также вертолет совершил 50 полетов, во время которых оценивалась возможность пилотирования и навигации при отсутствии визуальной видимости ориентиров и горизонта. Результаты были направлены в Росавиацию для внесения дополнений в сертификат.

"Мы стараемся максимально раскрыть и задокументировать его возможности. В частности, в ближайшее время запланированы испытания новой обзорной системы и сертификация новых упрочненных лопастей несущего винта, которые также будут использоваться и на вертолете Ми-171А2", — приводятся слова Богинского в сообщении.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполнены из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, отдельные узлы и детали — из стали и титана. Бортовое оборудование позволяет выполнять полеты на вертолете днем и ночью в различных климатических и погодных условиях.