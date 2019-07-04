Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze-2019, прибытие ещё двух вскоре ожидается, сообщает местное издание "Думская".

"Первым в 10.00 у 19-го причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2, канадский фрегат Toronto… За ним зашел и встал у 18-го причала британский эсминец D37 Duncan. Вскоре должны подойти турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand. Их поставят у 22 и 23 причалов", — сообщает "Думская".

По данным издания, вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат Toronto.

Корабли примут участие в международных учениях Sea Breeze-2019 и будут действовать в составе многонациональных сил.

Ранее, в конце февраля, в Одесском морском торговом порту пришвартовался ракетный эсминец США " Дональд Кук ". Два корабля НАТО под турецкими флагами позднее также посетили порт Одессы. На следующий день после выборов президента Украины в порт Одессы прибыл фрегат ВМС Испании "Санта Мария".