Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США усовершенствуют спутниковую связь в Арктике 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: US Navy/Global Look Press
Военно-воздушные силы США модернизируют спутниковую связь в Арктике. С этой целью заключён контракт на $82 млн с компанией Northrop Grumman.
Подрядчику, в частности, предстоит модернизировать сегмент контроля и планирования (CAPS), связать в единую сеть два существующих полярных спутника и два спутника, которые ещё предстоит запустить. Об этом говорится в сообщении Northrop Grumman.
В компании уточнили, что CAPS — спутниковая система связи следующего поколения, которая дополнит высокочастотную систему связи в полярном регионе, работающую сегодня.
Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты планируют построить порт в Арктике, чтобы заявить России о своих интересах в регионе. Недовольство Вашингтона вызвало укрепление влияния Москвы. Отмечается, что стратегическое положение Арктики, большие залежи полезных ископаемых и удобный судоходный путь делают регион привлекательным для многих стран.
News.ru: последние новости
Боливия заинтересовалась покупкой российского оружия Эрдоган рассказал, когда Турция получит российские С-400 Сенат США принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35
Комментарии
Оружие , Армия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»7
Вызвать на допрос: На Пугачеву пожаловались в полицию
Санкт-Петербург затопило1
Порошенко позвал украинцев на акцию протеста4
Ватикан и России нашли общее20
Видео
02:13
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России
В мире
01:40
«Странное требование»: что Европа хочет от России
Политика Статьи
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
01:01
Гигантский смерч разрушил город в Китае
Катастрофы Погода
00:28
«Все бандиты заезжают на перрон»
Шоу-бизнес
13:39
Россия «катастрофически теряет» россиян
Общество Статьи
01:17
«Путин не ценит слабость»
В мире Политика
02:13
Появились фотографии погибших подводников
Происшествия
00:15
Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками
Происшествия Армия
00:27
В Донбассе обнаружены британские БТР
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение