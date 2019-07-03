Пушку «Арматы» решили изменить

«Уралвагонзавод» модернизирует 125-мм орудие танка Т-14 на платформе «Армата» под новые боеприпасы, сообщили на предприятии.

«Выполнены все запланированные на 2018 год работы в рамках: составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Армата», модернизация 125-миллиметровой пушки 2А82-1М», —говорится в годовом отчете предприятия за 2018 год, опубликованном на сайте УВЗ.

Помимо этого, в рамках СЧ ОКР «Армата-ПБК» начато производство пушек для испытаний новых видов выстрелов, а также ведется «согласование применимости изделия „Сокол-В“ в системе 2А82-1М» (125-миллиметровая пушка, устанавливаемая на танк «Армата»).