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Пушку «Арматы» решили изменить 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Уралвагонзавод» модернизирует 125-мм орудие танка Т-14 на платформе «Армата» под новые боеприпасы, сообщили на предприятии.
«Выполнены все запланированные на 2018 год работы в рамках: составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Армата», модернизация 125-миллиметровой пушки 2А82-1М», —говорится в годовом отчете предприятия за 2018 год, опубликованном на сайте УВЗ.
Помимо этого, в рамках СЧ ОКР «Армата-ПБК» начато производство пушек для испытаний новых видов выстрелов, а также ведется «согласование применимости изделия „Сокол-В“ в системе 2А82-1М» (125-миллиметровая пушка, устанавливаемая на танк «Армата»).
Напомним, в августе 2018 года Уралвагонзавод (УВЗ, входит в Ростех) заявил о готовности создать новый тяжелый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой.
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Оружие , Уралвагонзавод , Ростех
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