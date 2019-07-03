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Боливия захотела купить российское оружие 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его страна рассматривает возможность покупки российского оружия. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Есть большой интерес к приобретению российской военной техники как в сфере авиации, так и в части предоставления услуг. Есть комиссия, которая работает, и мы надеемся, что эта передача технологий принесет хорошие результаты», — сказал Моралес.
Он отметил, что в 2018 году Боливия перестала использовать военные американские самолеты Lockheed T-33 Shooting Star и теперь рассматривает возможность их замены на российские.
Лидер Боливии также порассуждал о состоянии международных отношений.
«Россия — это страна, которая ищет равновесия среди международных держав. Россия избегает военных интервенций. Россия как государство и как народ всегда соблюдает международное право», — подчеркнул он.
Моралес также отметил, что Россия — «это форма, которая гарантирует невмешательство Соединенных Штатов в любую страну мира».
Ранее сообщалось, что США стали продавать больше оружия в Европу из-за российской и иранской угрозы. Производители оружия рассказали агентству, что спрос на ПВО и истребители быстро растет.
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Оружие , Армия , РИА Новости , Боливия
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