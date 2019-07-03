Боливия захотела купить российское оружие

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его страна рассматривает возможность покупки российского оружия. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Есть большой интерес к приобретению российской военной техники как в сфере авиации, так и в части предоставления услуг. Есть комиссия, которая работает, и мы надеемся, что эта передача технологий принесет хорошие результаты», — сказал Моралес.

Он отметил, что в 2018 году Боливия перестала использовать военные американские самолеты Lockheed T-33 Shooting Star и теперь рассматривает возможность их замены на российские.

Лидер Боливии также порассуждал о состоянии международных отношений.

«Россия — это страна, которая ищет равновесия среди международных держав. Россия избегает военных интервенций. Россия как государство и как народ всегда соблюдает международное право», — подчеркнул он.

Моралес также отметил, что Россия — «это форма, которая гарантирует невмешательство Соединенных Штатов в любую страну мира».

Ранее сообщалось, что США стали продавать больше оружия в Европу из-за российской и иранской угрозы. Производители оружия рассказали агентству, что спрос на ПВО и истребители быстро растет.