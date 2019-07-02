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Стали известны подробности модернизации Ми-24 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конструкторское бюро Миля и «Росвертол» (входит в «Вертолеты России») модернизировали ударный вертолет Ми-24. Проект получил рабочее название Ми-35П+, срок его эксплуатации увеличится до 45 лет, заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Ми-24 имел срок эксплуатации 30 лет.
«Мы провели работу по увеличению срока эксплуатации данных вертолетов — мы продлили его до 45 лет. Это дает экономическую целесообразность модернизации этих машин», — передает РИА «Новости» слова Богинского.
Он отметил, что вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемых ракет, и оптико-электронную систему.
«Мы предполагаем применение или ракет «Атака» или «Вихрь», — заявил Богинский.
По его словам, работа поможет «дотянуться» до заказчиков в тех странах, где имеются ранее поставленные Ми-24.
«Это в первую очередь африканские страны, где нужно учитывать бюджеты. Мы даём возможности и себе, и Рособоронэкспорту продавать модернизацию существующего парка», — сказал Богинский.
Напомним, в ноябре 2018 года в Минобороны приняли проект высокоскоростного вертолета.
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Оружие , Андрей Богинский , Министерство обороны , Рособоронэкспорт , АО "Вертолеты России" , Роствертол , РИА Новости
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