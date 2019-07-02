Стали известны подробности модернизации Ми-24

Ми-24 имел срок эксплуатации 30 лет.

«Мы провели работу по увеличению срока эксплуатации данных вертолетов — мы продлили его до 45 лет. Это дает экономическую целесообразность модернизации этих машин», — передает РИА «Новости» слова Богинского.

Он отметил, что вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемых ракет, и оптико-электронную систему.

«Мы предполагаем применение или ракет «Атака» или «Вихрь», — заявил Богинский.

По его словам, работа поможет «дотянуться» до заказчиков в тех странах, где имеются ранее поставленные Ми-24.

«Это в первую очередь африканские страны, где нужно учитывать бюджеты. Мы даём возможности и себе, и Рособоронэкспорту продавать модернизацию существующего парка», — сказал Богинский.