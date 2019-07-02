Российская ядерная «Булава» оказалась мазилой

Точности межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman, пишет The National Interest.

Американское издание обратило внимание на обновление технических характеристик Р-30 «Булава-30», появившееся на сайте russianspaceweb.com, где указано, что круговое вероятное отклонение ракеты равно 350 метрам, что в четыре раза больше, чем аналогичный показатель американской МБР Trident D5.

«Это означает, что Р-30 является чисто стратегическим оружием, которому недостает точности для надежного уничтожения защищенных военных целей, таких как ядерные шахты», — заключает издание.

В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объяснил несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

В октябре того же года президент России Владимир Путин заявил, что страна применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории аналогичным способом. Глава государства напомнил, что в концепции военной доктрины страны нет превентивного ядерного удара.

В июне 2018 года сообщалось, что Р-30 «Булава-30» принята на вооружение ВМФ России.

В мае того же года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что общая мощность взрыва боезарядов в ходе залпового пуска сразу четырех ракет Р-30 «Булава-30» могла бы составить 2,4 тысячи килотонн, что эквивалентно 160 «хиросимам».