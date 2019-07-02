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Российская ядерная «Булава» оказалась мазилой 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Точности межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman, пишет The National Interest.
Американское издание обратило внимание на обновление технических характеристик Р-30 «Булава-30», появившееся на сайте russianspaceweb.com, где указано, что круговое вероятное отклонение ракеты равно 350 метрам, что в четыре раза больше, чем аналогичный показатель американской МБР Trident D5.
«Это означает, что Р-30 является чисто стратегическим оружием, которому недостает точности для надежного уничтожения защищенных военных целей, таких как ядерные шахты», — заключает издание.
В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объяснил несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.
В октябре того же года президент России Владимир Путин заявил, что страна применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории аналогичным способом. Глава государства напомнил, что в концепции военной доктрины страны нет превентивного ядерного удара.
В июне 2018 года сообщалось, что Р-30 «Булава-30» принята на вооружение ВМФ России.
В мае того же года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что общая мощность взрыва боезарядов в ходе залпового пуска сразу четырех ракет Р-30 «Булава-30» могла бы составить 2,4 тысячи килотонн, что эквивалентно 160 «хиросимам».
МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 32 пусков ракеты (включая последний залповый) семь признаны неудачными, а два — частично-неудачными.
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Оружие , Армия , Владимир Путин , Московский институт теплотехники , The National Interest
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