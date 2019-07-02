Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции не исключили размещения С-400 на границе с Сирией 

RT на русском 39 минут назад
Фото: ТАСС
Вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмет Берат Чонкар в беседе с газетой «Известия» рассказал, где могут быть размещены российские ЗРК С-400, приобретённые Анкарой.
По его словам, окончательного решения по данному вопросу к настоящему времени не принято.
Однако, как отметил Чонкар, размещение С-400 на территории страны любом случае укрепит национальную безопасность Турции.
«В первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи… Мы разместим ракеты там, где это будет оптимально с точки зрения прикрытия наших границ», — уточнил он, говоря о Северном Кипре и Сирии.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.
RT на русском: последние новости
CNBC оценил возможные масштабы производства ракет «Авангард» Эксперт рассказал об итогах форума «Армия-2019» Беспилотник пролетел над местом взрыва неопознанного объекта на Кипре
Оружие , В мире , Эдуард Лозанский , Реджеп Эрдоган , НАТО , газета "Известия" , Анкара , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разведка США вычислила проблему РФ с оружием194
Спрогнозированы последствия нападения США на Иран14
Что дал Трамп Польше против России77
Белый дом обрушился на ненавистников Иванки Трамп1
РФ запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
01:34
Китайцы решили заработать на популярности Путина
Политика
01:23
Алибасов кинул Шепелева
Шоу-бизнес
03:59
Успенская оправдала выходку Пугачевой
Шоу-бизнес
00:47
Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео
Общество
03:21
Украина поменяла план учений с американцами из-за РФ
Армия
06:19
В Хабаровске задержали «леди Коготок»
Криминал Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение