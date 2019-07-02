В Турции не исключили размещения С-400 на границе с Сирией 

Вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмет Берат Чонкар в беседе с газетой «Известия» рассказал, где могут быть размещены российские ЗРК С-400, приобретённые Анкарой.
По его словам, окончательного решения по данному вопросу к настоящему времени не принято.
Однако, как отметил Чонкар, размещение С-400 на территории страны любом случае укрепит национальную безопасность Турции.
«В первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи… Мы разместим ракеты там, где это будет оптимально с точки зрения прикрытия наших границ», — уточнил он, говоря о Северном Кипре и Сирии.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.