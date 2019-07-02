СМИ: разведка в США оценила объемы производства Россией ракет «Авангард»

Американская разведка считает, что Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард".

"Как ожидается, они сделают не более 60 этих гиперзвуковых единиц вооружения, потому что их просто очень дорого разрабатывать", — сообщает во вторник телеканал CNBC со ссылкой на неназванного человека, который, как утверждает телеканал, знаком с данными некоего доклада разведки.

По данным телеканала, еще в прошлом году Россия подыскивала поставщика углеволокна для этого, так как имевшийся на тот момент материал не выдерживал высокой температуры при полете на такой скорости.

"Согласно отчету американской разведки, составленному месяц назад, Кремлю до сих пор не удалось найти альтернативный материал из углеволокна", — сообщает CNBC.

"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию. По его словам, скорость этой ракеты выше 20 махов.

В конце декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. На этом программа летных испытаний "Авангарда" завершилась. В этом году первый полк должен встать на дежурство.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин объявил о разработке в России новых систем вооружения, как ядерных, так и не неядерных. В апреле 2019 года глава государство сообщил, что межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", ведутся работы над ракетным гиперзвуковым комплексом межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим крылатым блоком.