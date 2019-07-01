Анонсированное начало производства ЗРС С-500 "Прометей" принципиально изменит систему противовоздушной обороны РФ. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов объявил: в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
"В России создаётся новое современное оружие. С-500 "Прометей" современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Думаю, что в ближайшее время появится", — сказал он.
И добавил: серийное производство начнется сразу после окончания разработки, которая находится в завершающей стадии. Это соответствует заявлениям, которые ранее делало Минобороны РФ.
"Новейшая зенитно-ракетная система России будет серьезно отличаться от своего предшественника — С-400, — отмечает военный эксперт. — С-500 имеет совершенно иные, более выигрышные параметры по дальности поражения целей, одновременному их числу и высоте "работы" комплексов. Но главное — в его номенклатуре уже гораздо больше целей, в том числе гиперзвуковые самолеты и ракеты. По сути, С-500 закрывает все бреши в тактико-технических характеристиках С-400.
К примеру, новейшая система фактически синхронизирует свою работу с российскими ракетами А-135 и А-235 "Нудоль", и в чем-то даже способен дополнить их. То есть с постановкой С-500 на вооружение у российской системы противовоздушной обороны не будет "разрывов" ни в воздушном, ни в космическом пространстве. То есть Россия получает мощную систему обороны, которая будет встроена в общую эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны".
Блок для экспорта
Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что поставки С-500 в войска начнутся в 2020 году. Боевые расчеты под новейшие ЗРК будут готовить в тверской Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Г. К. Жукова. В концерне "Алмаз-Антей" говорили, что российская армия должна получить С-500 в 2020 году. В мае 2018 года канал CNBC сообщал, что Россия "втихую" провела успешное испытание систем.
Чемезов добавил: комплексы С-500 "Прометей" строятся для российской армии, и в ближайшее время их не будут продавать в другие страны "ни за какие деньги". "Мы самое последнее не продаем, прежде всего все делаем для нашей армии. А после этого уже мы получаем возможность продавать на экспорт, параллельно создается новое современное оружие", — сказал Чемезов. Сейчас Россия продает ракетные комплексы С-400 — уже купили Китай и Турция, планирует заказать Индия.
"Это традиционная и верная стратегия России по поставкам вооружений. Сначала новейшая техника — будь то самолеты, танки или зенитные ракетные системы — поступают в российские войска. Вооруженные силы РФ комплектуются новой техникой по планам командования — в достаточной мере, чтобы отразить любые существующие и потенциальные угрозы. Причем возникновение новых угроз просчитывается на ближайшее будущее с учетом возможностей, планов и технологий нашего потенциального противника.
Когда российские войска будут полностью укомплектованы дивизионами противоракетных систем, авиационными эскадрильями и танковыми соединениями, идет цикл опытной войсковой эксплуатации — техника испытывается уже в условиях, максимально приближенных к боевым. А также выявляются слабые места конструкции, недочеты и недоработки. Параллельно Россия усиливает свою оборону. Только после этого рассматриваются варианты создания экспортной версии для иностранных заказчиков", — подчеркивает специалист.
Космический масштаб
Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРК могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и "внушают страх". В июне правительство анонсировало поставки С-500 в армию раньше срока. Чемезов не стал останавливаться на деталях — лишь отметил, что дальность С-500 будет выше, чем у С-400. По предварительным данным, Радиус поражения системы около 600 км, одновременно она может поражать десять баллистических сверхзвуковых целей.
Среди задач новейшего зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и ракет со скоростью 5 чисел Mаха и выше. Кроме того, уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ. С-500 интегрирован в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО.
"По сути, с появлением С-500 система противовоздушной обороны России переквалифицируется в Ракетно-космическую систему обороны страны. Это первая ступень противодействию планам США по милитаризации космоса, которые Пентагон не скрывает уже много лет. В планах Штатов разместить на орбите вооружения, способные принести неприемлемый ущерб противникам. Россия же последовательно выступает за мирный космос.
Однако в условиях милитаризации мы просто обязаны создавать средства противодействия. С-500 не просто сможет сбивать спутники, представляющие потенциальную угрозу, но и баллистические ракеты, идущие к цели по космической орбите. Россия и Китай не раз предупреждали США, что попытки сделать космос ареной для будущих войн получат ответ — С-500 стал первым шагом в этом противостоянии", — заключает Алексей Леонков.