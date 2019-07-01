С-500 сделает Россию неуязвимой для гиперзвуковых атак США

Анонсированное начало производства ЗРС С-500 "Прометей" принципиально изменит систему противовоздушной обороны РФ . Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал военный эксперт Алексей Леонков

"В России создаётся новое современное оружие. С-500 "Прометей" современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Думаю, что в ближайшее время появится", — сказал он.

И добавил: серийное производство начнется сразу после окончания разработки, которая находится в завершающей стадии. Это соответствует заявлениям, которые ранее делало Минобороны РФ

"Новейшая зенитно-ракетная система России будет серьезно отличаться от своего предшественника — С-400, — отмечает военный эксперт. — С-500 имеет совершенно иные, более выигрышные параметры по дальности поражения целей, одновременному их числу и высоте "работы" комплексов. Но главное — в его номенклатуре уже гораздо больше целей, в том числе гиперзвуковые самолеты и ракеты. По сути, С-500 закрывает все бреши в тактико-технических характеристиках С-400.

К примеру, новейшая система фактически синхронизирует свою работу с российскими ракетами А-135 и А-235 "Нудоль", и в чем-то даже способен дополнить их. То есть с постановкой С-500 на вооружение у российской системы противовоздушной обороны не будет "разрывов" ни в воздушном, ни в космическом пространстве. То есть Россия получает мощную систему обороны, которая будет встроена в общую эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны".

Блок для экспорта

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что поставки С-500 в войска начнутся в 2020 году. Боевые расчеты под новейшие ЗРК будут готовить в тверской Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Г. К. Жукова. В концерне "Алмаз-Антей" говорили, что российская армия должна получить С-500 в 2020 году. В мае 2018 года канал CNBC сообщал, что Россия "втихую" провела успешное испытание систем.

Чемезов добавил: комплексы С-500 "Прометей" строятся для российской армии, и в ближайшее время их не будут продавать в другие страны "ни за какие деньги". "Мы самое последнее не продаем, прежде всего все делаем для нашей армии. А после этого уже мы получаем возможность продавать на экспорт, параллельно создается новое современное оружие", — сказал Чемезов. Сейчас Россия продает ракетные комплексы С-400 — уже купили Китай и Турция, планирует заказать Индия.

"Это традиционная и верная стратегия России по поставкам вооружений. Сначала новейшая техника — будь то самолеты, танки или зенитные ракетные системы — поступают в российские войска. Вооруженные силы РФ комплектуются новой техникой по планам командования — в достаточной мере, чтобы отразить любые существующие и потенциальные угрозы. Причем возникновение новых угроз просчитывается на ближайшее будущее с учетом возможностей, планов и технологий нашего потенциального противника.

Когда российские войска будут полностью укомплектованы дивизионами противоракетных систем, авиационными эскадрильями и танковыми соединениями, идет цикл опытной войсковой эксплуатации — техника испытывается уже в условиях, максимально приближенных к боевым. А также выявляются слабые места конструкции, недочеты и недоработки. Параллельно Россия усиливает свою оборону. Только после этого рассматриваются варианты создания экспортной версии для иностранных заказчиков", — подчеркивает специалист.

Космический масштаб

Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРК могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и "внушают страх". В июне правительство анонсировало поставки С-500 в армию раньше срока. Чемезов не стал останавливаться на деталях — лишь отметил, что дальность С-500 будет выше, чем у С-400. По предварительным данным, Радиус поражения системы около 600 км, одновременно она может поражать десять баллистических сверхзвуковых целей.

Среди задач новейшего зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и ракет со скоростью 5 чисел Mаха и выше. Кроме того, уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ. С-500 интегрирован в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО.

"По сути, с появлением С-500 система противовоздушной обороны России переквалифицируется в Ракетно-космическую систему обороны страны. Это первая ступень противодействию планам США по милитаризации космоса, которые Пентагон не скрывает уже много лет. В планах Штатов разместить на орбите вооружения, способные принести неприемлемый ущерб противникам. Россия же последовательно выступает за мирный космос.