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Упавшую на Кипре ракету посчитали российской 

Lenta.ru + ещё 8 57 минут назад
Фото: Twitter
Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Объект предварительно определили как ракету, выпущенную зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-200. Он упал в горах рядом с деревней Ташкент к северу от Никосии, на территории, оккупированной турецкими войсками. На нем заметили русские буквы.
Эксперт, с которым консультировалось издание, заявил, что боеприпас могли выпустить сирийские войска, использующие такие ЗРК. Долететь до Кипра он мог из-за работы противоракетных систем, отклонивших его с курса.
Ранее 1 июля сообщалось, что авиация Израиля ударила по окрестностям сирийского Дамаска, в результате чего погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок.
Турецкая республика Северного Кипра — формально независимое государство, признанное только Анкарой. Оно образовалось после того, как в 1974 году Турция отправила на остров свои войска, которые заняли около трети его территории. Подавляющее большинство населения — турки-киприоты.
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Комментарии
Оружие , Азия , Кипр
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