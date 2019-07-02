Турция может купить истребители у России, если США откажутся продать ей F-35. Об этом Bloomberg рассказали анонимные турецкие чиновники.
Несколько лет назад Турция купила у России зенитные ракетные комплексы С-400. На полях последнего саммита G20, который состоялся 28-29 июня в Осаке, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставка ЗРК будет осуществлена в течение 10 ближайших дней.
Между тем США препятствуют этому, в том числе грозя отказать Турции в поставке истребителей F-35. На том же саммите в Японии американский президент Дональд Трамп обвинил в сложившемся положении своего предшественника Барака Обаму. По е