Эрдоган назвал сроки поставок российских С-400 в Турцию

Эрдоган также выразил уверенность, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который считает невозможными одновременные поставки С-400 из России и истребителей F-35 из США.

"Пока мы ничего не слышали о санкциях. Эта тема не всплывала ни на наших переговорах здесь, ни во время телефонных переговоров с Трампом", — приводит телеканал NTV слова турецкого президента.

Ранее Эрдоган завяил, что сделка по покупке С-400 у России "полностью закрыта". Трамп на полях саммита G20 в Осаке подтвердил, что США не будут вводить санкции против Турции из-за поставок российских ЗРС.