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Эрдоган назвал сроки поставок российских С-400 в Турцию 

РИА Новости + ещё 11 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в течение десяти дней. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на полях саммита G20 в Японии.
Эрдоган также выразил уверенность, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который считает невозможными одновременные поставки С-400 из России и истребителей F-35 из США.
"Пока мы ничего не слышали о санкциях. Эта тема не всплывала ни на наших переговорах здесь, ни во время телефонных переговоров с Трампом", — приводит телеканал NTV слова турецкого президента.
Ранее Эрдоган завяил, что сделка по покупке С-400 у России "полностью закрыта". Трамп на полях саммита G20 в Осаке подтвердил, что США не будут вводить санкции против Турции из-за поставок российских ЗРС.
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Оружие , Реджеп Эрдоган , Анкара , Турция , Япония
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