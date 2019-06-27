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Замену пистолету Макарова впервые показали в деле 

Lenta.ru 1 час назад
На форуме «Армия-2019» впервые показали показали пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров, задуманный как замена пистолету Макарова (ПМ). Кадры с демонстрацией оружия опубликовал телеканал «Звезда».
Ведущий инженер-конструктор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Иван Козлов рассказал, что главной особенностью пистолета является система хода подвижных частей: «Сейчас наиболее модной тенденцией является понижение оси канала ствола относительно точки фиксации пистолета в руке либо повышение этой самой точки. Мы же пошли по другому пути — мы сильно занизили центр масс подвижных частей, чем сильно снизили отдачу».
О создании пистолетного комплекса «Удав» сообщалось в октябре 2018 года, когда он поступил на госиспытания на полигонах. В него входят сам пистолет, два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости — и лазерный целеуказатель. Версия, которую получат военные, разработана под патрон 9х21 миллиметра. По результатам испытаний оружие было рекомендовано к принятию на вооружение.
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Оружие , Армия , Видео , Иван Козлов , ЦНИИТОЧМАШ , ТК "Звезда"
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