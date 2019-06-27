Почему на Армии-2019 демонстрируются «старые» новинки

В эти дни в подмосковном конгрессно-выставочном комплексе «Патриот» начал работу очередной ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2019». Мероприятие, посвященное преимущественно, развитию отечественного ВПК проводится уже не первый год и снискало немалую славу, как среди военных и специалистов, так и широкой публики.

Древние «новинки»

Первое, что приходит на ум, при упоминании форума «Армия», так это самые разнообразные военно-технические новинки. Тут сразу же следует оговориться, что само понятие «новинки» в военно-технической области — понятие довольно растяжимое. В отличии от индустрии моды или автопрома, ВПК не может «радовать новыми коллекциями» раз в сезон. Создание новейших образцов ракетной, воздушной, или бронетанковой техники занимает годы, а порой и десятилетия. После чего, следует практически бесконечный процесс модернизации ранее созданных машин. В итоге результат каждой из таких модернизаций, в военно-технической отрасли, принято рассматривать как очередную новинку.

К чему все это было сказано?

А прежде всего к тому, что ничего принципиально нового и по-настоящему прорывного на «Армии 2019» показано не было. Однако это вовсе не означает, что форум представляет собой «выставку старья», хотя и у непосвященных посетителей такое ощущение наверняка присутствует.

Со своей стороны, мы выделили несколько экспонатов, имеющих все основания быть отнесенными к разряду новинок, причем достаточно интересных.

ПВО рулит

Большинство экспертов сходится в том, что российскому ВПК нет равных в части разработки и создания современных зенитных ракетных систем (ЗРС). И на этот раз на «Армии» были представлены обновленные образцы «старых», но при этом наиболее востребованных и перспективных ЗРС. Рискнем предположить, что поводом для этой модернизации послужил опыт (в том числе и печальный) российских ПВОшников, приобретенный во время войсковой операции в Сирии.

ЗРС С-350 «Витязь»

Этот комплекс призван заменить ныне существующие ЗРС С-300П и С-300ПС. В отличии от них, «Витязь» имеет возможность обзора и обстрела всех целей в округ себя, а не только в рамках определенного сектора, как у С-300. У «Витязя» также увеличено количество одновременно обстреливаемых целей и наводимых ракет.

Система использует ракеты 9М100 для поражения любых аэродинамических и баллистических объектов на расстоянии около 120 км, движущихся со скоростью до 4,8 км/с, и ракеты 9М96 для перехвата на расстоянии до 15 км низколетящих целей — например, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боевых блоков, движущихся на скорости до 1 км/с.

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ»

«Панцирь-С1» — довольно известный и эффективный ЗРПК последнего поколения. Однако, его боевое применение в Сирии указало на ряд недостатков этой системы, приведших к потерям подобной техники. Его модернизированная версия — «Панцирь-СМ» имеет все шансы исправить имеющиеся недостатки. Она выполнена на базе колесной платформы «Торнадо». Отличительной особенностью ЗРПК является многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому система видит цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы комплекса «Панцирь-СМ» увеличится до 40 км, что вдвое больше по сравнению с «Панцирем-С1». Предполагается, что госиспытания «Панцирь-СМ» закончатся в 2021 году.

Дух «Арматы»

Весьма «свежо» по-прежнему смотрится и бронетехника нового поколения, включая линейку машин, разработанных на платформе «Армата» (основной танк, БМП, БТР). Эта техника демонстрируется на «Армии» не первый год, но от этого интерес к ней не становится меньш. Вполне возможно, это объясняется тем, что российским конструкторам неожиданно (возможно, и для них самих) удалось первыми выйти на создание бронетехники нового поколения, оставив позади западных и восточных разработчиков. Конечно, о крупном серийном производстве этих машин речи пока не идет, но в том, что производиться они будут нет ни каких сомнений.

Беспилотники

Беспилотники, будь то летательные аппараты, или сухопутные машины — безусловный тренд мирового масштаба. Стратеги всего мира рассматривают возможности ведения боевых действий без прямого огневого контакта людей с обеих противоборствующих сторон. На «Армии» было представлено огромное количество всевозможных летающих дронов, а также хорошо знакомые многим боевые и инженерно-технические беспилотные модули «Уран».

Все эти машины конечно же интересны и очевидно модернизируются, но пока эта модернизация сводится лишь к реализации уже заложенных в машины возможностей. Говорить об их новых свойствах и возможностях пока преждевременно.