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В России разрабатывается плавающий танк на базе самоходки «Спрут» 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: ТАСС
В России разрабатывается плавающий танк на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1», сообщили в АО «СКБМ», которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы».
«Ведутся работы по созданию на базе «Спрут-СДМ1» легкого неавиадесантируемого, но плавающего танка», — цитирует ТАСС главного конструктора «СКБМ» Сергея Абдулова. Об этом он рассказал в рамках форума «Армия-2019».
Конструктор отметил, что машина получит усиленную защиту и другую ходовую часть, в которой будет использована торсионная подвеска от БМП-3.
Ранее ФАН передавал, что, по данным Минобороны России, военно-технический форум «Армия-2019» станет рекордным по нескольким показателям.
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Оружие , Войска , ИТАР-ТАСС
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